Sofia è tornata

Dieci mesi e dieci giorni in 16/100. Un calvario che passa in timelapse come un frullo d'ali, un pugno che sia apre in una carezza alla neve. A Beaver Creek Sofia Goggia torna in pista, dopo la rottura di tibia e perone, e ritrova subito il podio, alle spalle di Cornelia Huetter, detentrice della coppetta di specialità, e davanti a Lara Gut Behrami (34/100).

Dove eravamo rimasti? Ad un volo in allenamento lo scorso 5 febbraio, ad una piastra di molti centimetri per tenerle attaccato un piede, alle lacrime di agosto, alla rimozione di viti e chiodi in ottobre, fino alla speranza di pochi giorni fa, corroborata da una serie di training incoraggianti. «Ho sciato all'80%, ma sono contenta e per un risultato così avrei firmato alla vigilia. La parte alta era la vera incognita», dice Goggia. Sulla Birds of Prey si celebrano molti rientri. Non solo Goggia, ma anche Elena Curtoni (a 2), out per una frattura a schiena ed osso sacro. Riaprono il cancelletto, con un risultato appena oltre le top 20, anche Corinne Suter, oro a Pechino'22 davanti a Goggia, e Nina Ortlieb, dopo un'odissea simile a Goggia. Ieri le azzurre hanno convinto con Marta Bassino (64/100), settima e «felicissima», alle spalle del fenomeno Ester Ledecka, sesta. È lei al centro di un piccolo giallo: ai Giochi 2026 le sue due gare è doppio oro nello sci e nello snowboard saranno nello stesso giorno ma fra Livigno e Cortina. Peccato dover scegliere: la campionessa ha chiesto di riconsiderare il calendario.

Bene anche se non è soddisfatta, Federica Brignone, nona (87/100), in gara sotto l'effetto di antibiotici per via di un problema ai denti: «Sono abbastanza contenta, però, in cima non sono riuscita a tirare le curve come ho fatto in allenamento. Colpa di un poco di indecisione nel primo muro: mi è spiaciuto perché il resto l'ho fatto meglio degli altri giorni. Mi accontento e guardo al superG».

Intanto Mikaela Shiffrin è stata operata, di nuovo, all'addome per ridurre i problemi della caduta di Killington: rientrerà ad inizio 2025? Chi ha riaperto il cancelletto, come apripista, è stata Lindsey Vonn, osannata all'arrivo: sarà in gara a Sankt Mortiz, il prossimo fine settimana. Oggi tocca ad un superG (Dirette Tv alle 19).

Buone news anche da Val D'Isère in un gigante avvolto da una progressiva bufera che non ha fermato Marco Odermatt, a segno dopo 3 uscite, su Patrick Feurstein e Stefan Brennsteiner, racchiusi in 12/100. La Face de Bellevarde ha esaltato Luca De Aliprandini, in rimonta dal 15simo al sesto posto. Indietro gli altri che ci riproveranno in slalom oggi (Dirette Tv 10 e 13).