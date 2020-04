"The stupid One", il Daily Mail attacca Mourinho per la sua uscita al parco

José Mourinho ha creato un polverone in Inghilterra per via della sua uscita al parco con tre giocatori del Tottenham per svolgere una seduta d'allenamento, vietata, al parco con tre suoi calciatori. Lo Special One è stato immortalato insieme a Tanguy Ndombelé, Ryan Sessegnon e Davidson Sanchez disattendendo così le norme vigenti Oltremanica.

In Inghilterra infatti è possibile fare attività fisica di coppia all'aperto ma con delle limitazioni: restare a due metri di distanza l'uno dall'altro in ogni momento e che l'esercizio svolto si possa fare ma solo con una persona convivente facente parte dunque del nucleo familiare. Sanchez, Sessegnon, Ndombelé e Mourinho, dunque, non sembrano rispondere a questi requisiti e la loro "sgambata" al parco non è passata inosservata con alcuni passanti che hanno ripreso la scena con alcuni video amatoriali.

Mourinho organised a "training session" with Ndombele, Sessegnon & Sanchez on Hadley Common in Barnet. The club is not impressed with the decision.



[Evening Standard] pic.twitter.com/MDV7ddaw6j — The Spurs Web (@thespursweb) April 7, 2020

Mourinho e alcuni suoi giocatori hanno dunque disatteso il lockdown imposto dal governo inglese e pare che anche il Tottenham fosse all'oscuro di tutto. L'ex allenatore di Chelsea, Porto, Inter, Manchester United e Real Madrid ha chiesto scusa per aver disatteso le norme: "Riconosco che le mie azioni non fossero in linea con il protocollo governativo. Dobbiamo limitare i contatti ai membri delle nostre famiglie. In questo momento è vitale che noi tutti facciamo la nostra parte nel seguire le indicazioni del governo, per sostenere gli eroi del servizio sanitario nazionale che stanno salvando vite umane".

Il Tottenham non ha affatto gradito questo colpo di testa da parte di Mourinho e attraverso un portavoce del club ha cercato di gettare acqua sul fuoco in un momento delicato per l'Inghilterra ma per il mondo intero per via della pandemia da coronavirus: "A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all'aperto. Continueremo a rinforzare questo messaggio".

In Inghilterra, però, il gesto di Mourinho non è affatto piaciuto, soprattutto ai media con il Daily Mail che ha attaccato duramente il comportamento dell'allenatore del Tottenham che ha disatteso delle direttive importanti in questo momento delicato per via della pandemia da coronavirus. E pensare che nei giorni scorsi il portoghese si era anche prodigato, con tanto di mascherina, per le strade di Londra per distribuire cibo alle persone anziane.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?