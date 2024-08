Il valzer dei bomber è pronto a partire. Adeyemi, Osimhen e Lukaku in attesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Karim Adeyemi si avvicina alla Juventus. Accordo trovato tra i bianconeri e il papà-agente dell'esterno offensivo (Abbey) per un quinquennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. Ora la Vecchia Signora punta a incassare il via libera del Borussia Dortmund per una cifra intorno ai 35 milioni. Intanto per i bianconeri resta viva pure la pista Nico Gonzalez, che vuole lasciare la Fiorentina. A proposito di attaccanti: il Napoli aspetta il rilancio del PSG per Osimhen, che a quel punto sbloccherebbe l'arrivo di Lukaku in maglia azzurra dal Chelsea per 25 milioni più bonus. Già trovata l'intesa per un triennale da 6,5 milioni più bonus.

Restando in tema di bomber, è entrata nel vivo la missione spagnola del dt Florent Ghisolfi per portare Artem Dovbyk nella Capitale. L'uomo mercato giallorosso sta chiudendo il grande colpo per l'attacco. Accordo totale già trovato da giorni con il capocannoniere della Liga (24 gol e 8 assist nell'ultima stagione) che ha detto no all'Atletico Madrid per approdare alla Roma. Operazione da 32-33 milioni più bonus per un pacchetto totale da 37-38 milioni. Dovbyk è atteso nelle prossime 48 ore in Italia per visite mediche e firme di rito (quinquennale da 3 milioni a stagione più bonus).

Scatenato anche il Milan che pianifica per settimana prossima un nuovo assalto a Youssouf Fofana. Pronti 20 milioni più il 10% sulla futura vendita per strappare il nazionale francese al Monaco, che ne vuole almeno 30. Gli stessi offerti settimana scorsa dal West Ham, destinazione però sgradita al giocatore che ha già detto si al Diavolo per un quadriennale da 3 milioni annui. Dopo aver ufficializzato ieri Pavlovic (arrivato dal Salisburgo per 20 milioni) ora il club di via Aldo Rossi conta di chiudere a breve per Emerson Royal: operazione da 15 milioni, anche se il Tottenham spera di ottenere un milioncino in più. In uscita dopo Daniel Maldini, accasatosi al Monza a titolo definitivo (ma i rossoneri manterranno il 50% sulla rivendita) c'è Lorenzo Colombo, destinato all'Empoli in prestito con diritto di riscatto; mentre Marco Nasti piace a Verona, Venezia e Cremonese.

Passi avanti poi per il rinnovo di Maignan fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio dagli attuali 2,8 a 6 milioni a

stagione. Da un prolungamento all'altro: l'Inter è a un passo dal completare quello di Denzel Dumfries fino al 2028 con aumento di stipendio a 4 milioni annui. La Lazio, infine, ci prova per Laurientè, in uscita dal Sassuolo.