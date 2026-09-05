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La stanza di Feltri

“Importare” immigrati non risolve il calo di nascite

Dunque l’Italia perde abitanti? Semplice: invece di chiederci perché gli italiani non facciano più figli, importiamo popolazione.

Vittorio Feltri
Il "comizio" del cardinale alla festa di Rifondazione
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Gentile direttore Feltri,

ci sono esternazioni che destano perplessità per la figura dalla quale vengono rilasciate, ma collimano con la persona. L’ultima perla del cardinale Zuppi è «l’accoglienza è una risposta allo spopolamento». Certo la prossima non può che essere l’approvazione e il sostegno all’aborto quale mezzo di contenimento delle nascite del «colpevole» per definizione bianco, cattivo e oppressore e consentire di conseguenza il ripopolamento con le sue vittime, woke in essenza. Molto probabilmente si iscriverà al partito di Macron per inserire l’aborto in Costituzione quale diritto universale. O tempora o mores. E non aggiungo altro. Saluti

Fulvio Bellani

.

Caro Fulvio,

quando a parlare è un cardinale, sarebbe lecito aspettarsi qualche riflessione in più e qualche slogan in meno. Invece Zuppi

ci regala la brillante equazione: «L’accoglienza è una risposta allo spopolamento».

Dunque l’Italia perde abitanti? Semplice: invece di chiederci perché gli italiani non facciano più figli, importiamo popolazione. Una soluzione talmente elementare da sembrare uscita da un manuale di burocrazia ideologica.

Naturalmente chi prova a dissentire viene subito catalogato come razzista, egoista e nostalgico del Medioevo. Il bianco occidentale è ormai il colpevole universale, mentre l’immigrato viene trasformato, per decreto morale, nell’innocente da salvare.

A questo punto manca solo il passo successivo: considerare la denatalità degli italiani una conquista progressista e l’immigrazione il nuovo sacramento civile. Magari con l’aborto elevato a dogma civile, così il cerchio ideologico sarebbe finalmente completo. Si dirà che è una provocazione.

Certamente. Ma provocatoria è anche l’idea che si possa risolvere il dramma demografico senza affrontarne le cause.

La realtà, che non frequenta né salotti né sacrestie progressiste, è un’altra: un Paese si salva se mette i propri cittadini nelle condizioni di avere figli, non se considera l’arrivo di altri abitanti un sostituto della propria natalità.

Altrimenti non è una politica demografica. È semplicemente la resa.

Una nazione seria dovrebbe aiutare i propri cittadini a fare figli, non spiegare loro perché non servano più. Perché quando un Paese smette di credere nel proprio futuro, il problema non è quanti immigrati accoglie. È che futuro, semplicemente, non ne vede più.

MigrantiCalo Delle NasciteMatteo Maria Zuppi

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