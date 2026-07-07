Start up, digitalizzazione e transizione. Oltre 255 milioni di euro (anche) per rilanciare le imprese in difficoltà

Non soltanto un insieme di misure, ma una strategia per definire la direzione della politica industriale lombarda dei prossimi anni.

La Regione ha presentato il nuovo Pacchetto Innovazione per le imprese. Si tratta di una serie di strumenti con una dotazione finanziaria totale da 255 milioni di euro, messi in campo per generare valore aggiunto sul territorio con una logica integrata di sistema. Da Basket Bond Lombardia, misura pensata per sostenere investimenti strategici in digitalizzazione, autonomia produttiva, economia circolare e competitività industriale, a Lombardia Venture e Lombardia Venture Step per indirizzare capitali verso startup e Pmi innovative nei settori chiave della transizione tecnologica europea. E ancora Re-Impresa per il rilancio delle aziende in difficoltà attraverso strumenti finanziari pubblici e privati integrati e Quota Lombardia per rafforzare la patrimonializzazione delle imprese e favorire l'accesso ai mercati dei capitali.

Si aggiungono poi al pacchetto Startup Radar Lombardia per strutturare un ecosistema di corporate venture capital e mettere in relazione industria e innovazione e le diverse misure per startup e industrializzazione per sostenere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

Con Misura Talenti, infine, vengono supportate le imprese nell'assunzione di competenze altamente qualificate per favorire la transizione ecologica e la digitalizzazione, creando relazioni stabili tra il mondo della ricerca e quello produttivo.