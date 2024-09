L'oroscopo del 15 settembre 2024 di Branko

ARIETE L’atmosfera della domenica è particolarmente indicata per i rapporti di amicizia, se avete qualcosa di molto personale da rivelare, qualcosa che vi tocca profondamente, questo è il momento di parlare. L’autunno è alle porte, preparatevi a qualche contrasto nei rapporti di collaborazione, ma dovete insistere e portare avanti i vostri progetti. Marte provoca guerre, ma non prendetevela con il vostro amore.

TORO Le decisioni, il pensiero, non sono favoriti da questa Luna che transita in Acquario, la mente è dominata dalle abitudini, dai timori personali, dal desiderio di proteggere le vostre piccole motivazioni personali. Avete bisogno di libertà, di far qualcosa di diverso, magari un po’ selvaggio. Per qualcuno l’influenza dell’aspetto Luna-Urano è liberatoria. Quindi farà bene al rapporto d’amore e potrebbe far nascere una nuova attrazione per qualcuno che forse non è adatto a voi, ma tant’è…

GEMELLI Nel giro di una sola notte, le stelle allontanano le ombre che coprivano il cielo dell’amore o della famiglia. Aprono un giorno con Luna eccezionale in Acquario. Avete fortuna, situazione risolutiva per le questioni abitative, problemi che riguardano le mura domestiche, il campo dei beni immobili è governato da Giove, attualmente padrone assoluto del vostro segno. Il pianeta vi porta alla felice realizzazione anche di sogni d’amore.

CANCRO Esperienze emotive molto intense durante il transito della Luna in Acquario. Certe persone provocano in voi sensazioni insolitamente forti, potenti, ma non dovete aver timore per quello che potrebbe succedere in autunno. Effettivamente il lavoro, come la famiglia, incontrerà qualche difficoltà ma sarà il nostro oroscopo ad avvertirvi in tempo quando sarà il caso di restare nell’ombra. L’amore è una necessità irrinunciabile, riaffiorano ricordi del passato che fanno bene al cuore.

LEONE L’attenzione è volta alle relazioni più intime, può interessare il matrimonio o qualsiasi altro confronto di natura emotiva. Un uomo e una donna si incontrano e si scontrano sotto questa Luna in Acquario, veramente opposta al vostro segno. Preparatevi pure a uno scatto di gelosia. Anche se non è facile, dovete mantenere il distacco e l’obiettività. Pensate alla Luna piena, la prossima settimana nel segno dei Pesci, impazzirete d’amore.

VERGINE Alle donne impazienti di incontrare un fidanzato, diciamo che Marte è in azione nel settore degli incontri, ma pure Luna piena dei prossimi giorni potrebbe avere la forza di provocare un colpo di fulmine. Oggi tutti dovreste approfittare della Luna in Acquario, geniale, in aspetto con Urano fa nascere magari un’idea soltanto, ma sarà “quella”, dice Mercurio. Sappiate che sarà tutto frutto del vostro sudore. Famiglia: vogliamo citare Robert De Niro: “stanno tutti bene”.

BILANCIA Sposatevi. Quante volte ripeteremo questo invito, finché avrete Giove in aspetto meraviglioso, fortunato anche per quelli di voi già sistemati. Venere nel segno si unisce alla Luna stupenda in Acquario, una grande occasione per la vostra vita potrebbe inaugurare la vostra stagione astrale che inizia domenica 22. Marte risveglia il lato sensuale e passionale del rapporto, ma in Cancro non è facile da gestire, è molto impegnativo per l’attività.

SCORPIONE Luna in Acquario non è mai facile per voi, solitamente vi invitiamo a ritirarvi nel vostro angolino e a pensare a voi stessi. È vero che evapora subito, ma riesce a mandarvi in tilt per qualche ora, dalle cose che accadono a voi non gradite potete anche trarre una lezione davvero valida. Convincetevi che siete in grado di fare tutto da soli. Appellatevi al quinto emendamento, quello che governa la fortuna che arriverà con Luna piena in Pesci.

SAGITTARIO La bicicletta non è esattamente come un cavallo, però in mancanza potete fare qualche pedalata per mettere in moto le vostre gambe robuste, che già domani saranno doloranti per la Luna in Pesci. Marte riporta anche i coniugi nelle stanze segrete di un castello incantato, come quello di Liala “Una notte a Castel Guelfo”. Urano vola nel vostro cielo e l’uomo Sagittario si sente un’aviatore.

CAPRICORNO La costanza nei risultati rende giustizia al vostro impegno. Nulla dovete dare per scontato, anche se la situazione odierna potrebbe far pensare che i risultati siano a portata di mano e invece tutto richiede una fatica maggiore del passato. Lo stress creato da Marte e poi anche il Sole in Bilancia sarà presente nel cielo fino a novembre. Venere canta Amado mio, ma a voi sembra così lontana… correte dietro all’amore.

ACQUARIO Questa Luna nel segno chiude la vostra estate ma sembra giusta per iniziare in anticipo la semina autunnale. In molti già sentite un impulso fortissimo a voler cambiare certe situazioni e cercare altre possibilità. È la vostra natura uraniana che spinge a volare sempre più in alto. Il trigono che si forma con Giove rappresenta la vetta più alta che una persona intelligente e preparata possa conquistare. Fermate un amore, nato in estate.

PESCI Luna nel segno che vi precede è sinonimo di capacità di pensiero e razionalità, fatto che non disturba l’acqua dei Pesci, al contrario li rende più calmi e concentrati sulle questioni importanti da portare a termine.

Perché questo è il messaggio della Luna piena straordinaria che inizia a formarsi nel vostro segno già domani mattina. Vivete l’amore come esige Marte in Cancro: senza un attimo di tregua. Il vostro amore non è solo una stella cadente.