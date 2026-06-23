Strage di Senago: analizzate le telecamere. Nei prossimi giorni sentiti i sopravvissuti

Strage di Senago. All'alba di domenica una Audi guidata da un ragazzo di 18 anni è uscita fuori strada, volando nel canale Villoresi con nove persone a bordo. Tre non ce l'hanno fatta (nella foto le operazioni di recupero della vettura).

Il 18enne Gabriele Popovici, che era al volante ubriaco, ha trascorso la sua seconda notte in carcere a San Vittore. Dimesso dall'ospedale Niguarda, è finito infatti direttamente dietro le sbarre. Il test alcolemico ha parlato chiaro: tre volte sopra il limite consentito. Per questo, oltre all'omicidio stradale plurimo aggravato, dovrà rispondere anche di guida in stato di ebbrezza.

Oggi è atteso il deposito della richiesta di convalida dell'arresto. E sempre stamane partiranno le notifiche per le autopsie sui corpi di Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi. I due 17enni probabilmente sono morti annegati. Camilla, invece, sarebbe uscita cosciente dall'auto, ma è deceduta poco dopo.

Il pm Rosario Ferracane aspetta ancora alcuni referti medici dei sopravvissuti. Le indagini si concentrano sulla dinamica di quella maledetta curva nel Parco delle Groane.

Fondamentali saranno le testimonianze dei sei ragazzi ancora vivi e le immagini delle telecamere che hanno ripreso il tragitto dal locale di Lainate fino al punto dell'impatto. Una notte di festa trasformata in tragedia. Nove ragazzi, una macchina lanciata, una curva presa male. Tre famiglie distrutte. Un 18enne che dovrà convivere per sempre con quello che ha fatto.