Quale Corrado D’Elia vedremo in scena da domani a domenica e poi dal 26 al 29 al Teatro Leonardo? «La rivolta» è il suo nuovo spettacolo prodotto dalla Compagnia omonima, liberamente ispirato al «Giardino dei Ciliegi» di Anton Checov: come, in Checov, un’aristocratica famiglia russa è costretta a lasciare la proprietà che ha dovuto mettere all’asta per pagare l’ipoteca, così nella trama sei giovani artisti provano invano a salvare il Teatro Concordia, in cui sono cresciuti. «Non tutto ciò che amiamo può essere trattenuto per sempre» ci dice lo spettacolo. Dopo il Teatro Libero, fondato da D’Elia nel 1998, con l’arrivo, quest’anno, al Teatro Corvetto oltre alla collaborazione sempre viva con MTM-Manifatture Teatrali Milanesi, è scontato chiedersi quanto di autobiografico ci sia in questa drammaturgia. «C’è sicuramente qualcosa di autobiografico, come accade in tutto quello che scrivo, nelle domande che pongo e che mi pongo - ha risposto D’Elia al Giornale - Ho amato tutti i teatri che ho fondato. Non credo però che l’amore da solo garantisca la durata delle cose. Credo piuttosto che dia loro un senso». Ecco spiegato il tono in apparenza disilluso dello spettacolo: «Cominciamo a guardare la realtà per quello che è, senza per questo rinunciare ai nostri ideali. Continuo a fondare teatri, a scrivere spettacoli, a inventare progetti, a cercare nuove strade. Se fossi davvero cinico non farei nulla di tutto questo. Ma è importante, con maturità, accettare che niente sia per sempre - ha aggiunto - Senza perdere il desiderio di costruire qualcosa che possa invece, in qualche modo, esserlo». E quindi la piccola sala in cui i giovani attori hanno scoperto la magia del teatro sta per passare a una nuova proprietà, che ha deciso di trasformarla in altro. Mancano pochi giorni. I sei entrano, si chiudono dentro e decidono di occuparla. Ma l’amore non è sufficiente se non riusciamo più a comprendere il nostro presente, ecco l’analogia con Checov: il mondo sta cambiando. Mentre il gruppo di ragazzi cerca di salvare un luogo comune, comincia a perdersi e a prendere direzioni diverse.