Accessori tech a prezzi imperdibili per gli Amazon Prime Day 2022

La tecnologia è uno dei segni dei tempi. Oggi ogni aspetto della nostra vita può essere supportato dall’innovazione tecnologica, sempre più centrata sulle esigenze dell’uomo e sulla sua necessità di potenziare e rendere più comodo ciò in cui si cimenta.

Non ci sono soltanto computer e dispositivi mobili, così come non ci sono soltanto software e app per comunicare. La tecnologia può accompagnarci mentre coltiviamo un hobby, può rendere più sicura e pratica ogni attività che svolgiamo in ufficio e può rendere meno stressanti le nostre giornate.

Ecco alcuni prodotti scontati in occasione dei due giorni di offerte esclusive Prime: per sfruttare al meglio ciò di cui già disponiamo e che usiamo quotidianamente.

JBL Boombox 2 speaker

Lo speaker bluetooth portatile JBL Boombox 2 non è uno dei tanti che si trovano in commercio ma si situa in cima alla classifica della qualità del suono che garantisce, grazie alla risposta nelle frequenze 50-20000 Hz e la potenza totale massima di 80 watt che, oltre a enfatizzare gli alti, premia i bassi più di quanto la concorrenza riesca a fare nella medesima fascia di prodotto in cui si situa questo speaker di JBL.

È uno speaker pensato per essere usato all’aperto e dotato di batteria da 1000 mAh in grado di reggere 24 ore e che necessita, per la ricarica completa, circa 2 ore e mezza. Interessante il pulsante PartyBoost che consente di connettere il Boombox 2 ad altri altoparlanti JBL.

Dotato di alimentatore con ingressi a 24 V (4,2 A), di connettività Bluetooth e Usb, ha dimensioni di 48,4 X 20,1 X 25,6 cm e il peso di 5,9 chilogrammi ed è dotato di una porta Usb mediante la quale ricaricare dispositivi portatili in caso di urgenza.

Marshall Acton II Bluetooth

Al contrario del prodotto precedente, l’altoparlante Marshall Acton II Bluetooth è pensato per gli ambienti chiusi, come dimostra il fatto che non ha una batteria e può essere usato soltanto collegandolo alla rete elettrica. È il più piccolo dei prodotti Marshall ma, a dispetto delle dimensioni, ha tre amplificatori che alimentano i doppi tweeter (per la riproduzione delle frequenze alte) e i doppi subwoofer bilanciandone la riproduzione audio.

È un altoparlante che incontra i gusti di chi ama il vintage ed è dotato di uscite Rca e Aux, per essere collegato a un giradischi o a un tv.

Le dimensioni sono di 26 x 16 x 15 cm per un peso di 2,85 chilogrammi.

Belkin caricabatteria wireless

Con questa stazione di ricarica wireless, Belkin ha dato prova che eleganza e praticità possono unirsi. Pensata per i dispositivi Apple, questa soluzione di ricarica wireless da 7,5 watt dispone della certificazione Qi e quindi utilizzabile secondo gli standard wireless.

La stazione Belkin consente di ricaricare iPhone (dall’8 in poi), tutti gli Apple Watch e gli auricolari AirPods 2 e Pro, anche contemporaneamente, facendo così ricorso a un solo cavo e contribuendo a mantenere le scrivanie ordinate.

Va sottolineato che gli AirPods di prima generazione non possono essere ricaricati con questa stazione Belkin.

SanDisk Extreme Portatile 2 TB

Un disco fisso allo stato solido esterno da 2 TB, SanDisk Extreme Portatile è dotato di prestazioni ad alta velocità di lettura (1.050 mb/s) e di scrittura (fino 1.000 mb/s) e di un rivestimento che lo protegge dagli urti, dalla polvere e dall’acqua.

Usa un sistema di crittografia hardware (Aes a 256 bit) che consente di mantenere i dati privati e le dimensioni ridotte di 11 x 5,73 x 10,2 cm permettono la piena portabilità.

Il trasferimento avviene mediante un connettore Usb-C e i file possono essere organizzati anche mediante l’app SanDisk Memory Zone.

La tecnologia a stato solido (Ssd) fornisce tempi di risosta più veloci rispetto alla ormai più che cinquantenne tecnologia Hdd la quale, ancora molto in auge, sfrutta dischi girevoli per la lettura e la scrittura dei dati.

Logitech G Pro Mouse

Sembra un mouse normale ma invece è da battaglia. È tra le periferiche più gettonate dai fan dei videogiochi ed è progettato per gli eSport, competizioni di sport elettronici che appassionano un numero sempre maggiore di persone e che stanno generando nuove categorie di professionisti.

Logitech G Pro Mouse è un mouse ottico wireless che può essere usato anche mediante cavo Usb ed è dotato di sensore Hero, sistema che ne gestisce il movimento e l’energia erogata, per conferirgli performance di livello avanzato riducendo i consumi.

In 80 grammi di peso racchiude anche quattro tasti programmabili. Disegnato per essere ambidestro e per funzionare con qualsiasi computer fisso e portatile, è nato dalla collaborazione tra Logitech e alcuni assi degli eSport.

SanDisk scheda microSDXC UHS-I da 256 Gb per Nintendo Switch

Uno dei problemi più ricorrenti tra gli utenti della console per videogiochi Nintendo Switch è la carenza di spazio di archiviazione che limita l’acquisto di giochi online. La soluzione più immediata è quella di fare ricorso a spazio esterno che, con questa scheda SanDisk, piò essere aumentato di 256 Gb.

Una scheda con licenza Nintendo con una capacità di trasferimento fino a 100 mb al secondo che consente un caricamento rapido dei giochi e di altri contenuti, tutti in un unico spazio, che possono poi essere utilizzati ovunque. La scheda, benché pensata per i possessori di una console Nintendo Switch, può essere usata in qualsiasi contesto.

L’installazione è semplice, una volta inserita nella console viene riconosciuta in modo automatico e l’utente può decidere quali file spostare sulla scheda SanDisk microSDXC UHS-I.

Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-fi Lte

La soluzione per portare internet in casa usando una scheda Sim e quindi senza avere abbonamenti a internet fissa. Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-fi Lte supporta velocità di download fino a 300 Mbps e il Wi-fi dual band (banda da 2,4 gigahertz e banda da 5 gigahertz) ed è compatibile con gli standard 802.11n, 802.11b, 802.11g, 802.11ac.

Si tratta di un router a cui collegare fino a 64 dispositivi in Wi-fi e, dotato di tecnologia beamforming, concentra il segnale in direzione dei dispositivi. Inoltre, grazie a 4 porte Ethernet Gigabit, consente di garantire una maggiore velocità verso computer fissi, laptop, smart tv e tutti quei dispositivi che supportano schede di rete a un gigabit.

È utilizzabile con qualsiasi provider di telefonia mobile, va da sé che migliore è la ricezione offerta dal provider, maggiore sarà la velocità di navigazione erogata.

Si tratta di un router pensato per essere installato in luoghi chiusi come la casa o l’ufficio, non è dotato di batteria e non va quindi confuso con i tanti router portatili che consentono la piena mobilità a chi ne fa uso.

