Quante volte vi è capitato che corriere suona quando in casa non c’è nessuno. Il videocitofono permette di rispondergli dal telefono, mentre la serratura connessa può aprire la porta a una persona di fiducia anche a distanza. I due prodotti possono rispondere a esigenze diverse, ma possono anche lavorare insieme nello stesso ecosistema.

SwitchBot

Nel caso di parenti e amici o di persone di fiducia, come chi si occupa delle pulizie della nostra casa o il giardiniere ad esempio, questi possono suonare, noi li vediamo tramite video citofono e possiamo aprire anche la porta di casa se serve, usando la serratura smart.

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La serratura che si apre con il palmo

SwitchBot Lock Ultra Max è l’ultima novità, già recensita su queste pagine e pensata per montarla sul lato interno della porta. L’impatto è minimo perché aziona il cilindro esistente, se compatibile, girando il pomello interno o la chiave interna, così da poterla installare in autonomia.

All’esterno c’è il tastierino Keypad Vision Pro che riconosce il volto in 3D o legge con gli infrarossi il disegno delle vene del palmo: quando si rientra con le borse in mano, si può usare il volto per aprire senza posarle. Quando il volto è coperto, perché magari indossiamo una sciarpa, si può usare il palmo, ma in realtà si può entrare anche con l’impronta, un codice, una tessera NFC e l’app per lo smartphone.

Il codice permette di dare accesso anche a chi preferisce evitare la biometria, ad ogni modo i dati di volto, palmo e impronte vengono elaborati e conservati sul dispositivo e non vanno in cloud.

L’Hub Mini incluso nel kit serve per consentire il controllo da remoto e l’integrazione con i sistemi di domotica compatibili con Matter. C’è anche una batteria di riserva che alimenta la serratura quando si toglie la batteria principale per ricaricarla.

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Il kit SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo su Amazon è proposto a 269,99 euro, con uno sconto del 21% (che potrebbe variare durante il Black Friday) rispetto al prezzo di listino che è di 339 euro.

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Il videocitofono con lo schermo in casa

Lo Smart Video Doorbell è invece un videocitofono che riprende in 2K con un angolo di 165 gradi e ha la visione notturna a colori.

Si installa fuori e lavora insieme a un monitor da 4,3 pollici che permette di vedere chi ha suonato e parlargli direttamente, ma in alternativa si può usare anche lo smartphone per rispondere.

Il campanello funziona a batteria e il monitor va alimentato tramite una presa in casa. La cosa interessante è che i due dispositivi comunicano anche se il Wi-Fi di casa si interrompe, così chi è all’interno può continuare a rispondere.

C’è anche una funzione di videocamera di sicurezza, con le registrazioni possono restare nella memoria del monitor, espandibile con una microSD, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento.

La cosa interessante è che lavorando insieme, il citofono può servire anche per sbloccare la serratura smart: passiamo la tessera NFC sul citofono, percorriamo i metri che ci separano dalla porta/cancello d’ingresso alla porta di casa e troviamo già la serratura di casa sbloccata senza perdere tempo.

SwitchBot Smart Video Doorbell su Amazon è proposto a 99,99 euro, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino di 159,99 euro e l’offerta è comunque più bassa del prezzo medio precedente di 113 euro circa).