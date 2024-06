Atp Stoccarda, Berrettini vince il derby con Musetti e vola in finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il derby azzurro all'Atp di Stoccarda lo ha vinto Matteo Berrettini che in due set ha piegato la resistenza di Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 6-0: in finale sarà atteso dal britannico Jack Draper, numero 40 del ranking Atp che nell'altra semifinale ha avuto la meglio contro l'americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-3 6-3. Per il 28enne romano la possibilità di mettere le mani, per la terza volta, sul trofeo di questo torneo sull'erba. Nettà superiorità del tennista romano che oltre a tornare a ottimi livelli anche a livello fisico ritrova il feeling con una delle sue superfici preferite.

Un break nel 1° set, poi il crollo di Musetti

Nel primo set la gara viene indirizzata subito al terzo game quando, sul punteggio di 1-1, Berrettini strappa il break a Musetti salendo 2-1 e confermando sul proprio servizio. Si va sul 3-1 e il tennista di Carrara non riuscirà più a recuperare lo svantaggio pur avendo avuto ben tre palle break sul 5-4: il 28enne romano è bravo a rimontare, portarsi in vantaggio e chiudere il decimo game 6-4 dopo 38 minuti di gara.

Il secondo set comincia in salita per Musetti che perde subito il proprio servizio mentre Berrettini con ace e gran prime di servizio sale velocemente 2-0. Troppi serve and volley sbagliate, il carrarino sembra avere fretta ma cede nuovamente il break, 3-0. Quando è iul turno di battuta Berrettini è davvero solido, il punteggio è adesso netto di 4-0. Quinto game in cui a Musetti non riesce nulla: prova a resistere annullando una palla break ma poi deve soccombere al dritto di Berrettini che va 5-0 e serve per il match. Nulla da fare, comanda Matteo e il suo servizio: finisce 6-0 dopo un'ora e cinque minuti di gioco.

Le parole di Berrettini

Intervistato al termine dell'incontro, Berrettini spiega che l'importante è stato " risparmiare energie, credo di aver giocato a sufficienza in settimana. Non è mai facile giocare con un amico, all'inizio c'è stata tensione ma sono stato in grado di mantenere la calma. Il pubblico è incredibile sin dal primo anno, 2019, quand'ero giovane" . Poi spiega che nella sua vita, avendo avuti molti infortuni, non era così sottinteso tornare qui in finale.

Non ho mai affrontato Draper, non ci siamo neanche allenati. È un ottimo giocatore, sta servendo alla grande e domani sarà una partita di servizi. Buona fortuna a lui ma cercherò di batterlo

