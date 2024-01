Australian Open, Sinner vince all'esordio e vola al secondo turno

Jannik Sinner inizia col piede giusto l'avventura agli Australian Open. Il tennista altoatesino ha sconfitto in tre set (6-4 7-5 6-3) l'olandese Botic van de Zandschulp, approdando così al secondo turno del primo Grande Slam della stagione. Tornato a giocare un match ufficiale oltre un mese e mezzo dopo la vittoria contro de Minaur nella finale di Coppa Davis, l'azzurro riprende il filo del discorso con una prestazione convincente in due ore e 34 minuti. Adesso attende il vincente tra l'argentino Cachin e il qualificato olandese De Jong.

La partita

Il primo set parte con un break dell'altoatesino che poi chiude per 6-4 dopo tre quarti d'ora. Nel secondo parziale, però, l'olandese prova a essere più propositivo. Sempre molto efficace al servizio, approfitta del leggero appannamento di Sinner, calato nella percentuale di prime. Jannik fa il break decisivo sul 5-5 e chiude il set 7-5. Sembra finita ma non lo è, a inizio terzo set Sinner non sfrutta quattro palle break e il game successivo perde il servizio per la prima volta nel match.

La reazione dell'altoatesino è però immediata e il controbreak arriva subito. Sinner si riporta in pari 2-2 e sale in cattedra grazie alle sue risposte straordinarie. Van de Zandschulp sbaglia tanto di dritto: due palle break Sinner, drittaccio in rete a campo aperto e Jannik avanti 3-2. C'è ancora da soffrire, l'azzurro si trova di nuovo sotto 40-0 ma riesce a salvare il vantaggio andando a chiudere con un ultimo break, 6-3. La caccia al primo Slam della stagione è iniziata.

"È stata la mia prima partita della stagione e significa molto iniziare con una vittoria" , ha commentato a caldo Sinner, a caccia del suo primo trofeo Slam. "È un torneo in cui mi piacerebbe giocare al meglio possibile e spero di poter mostrare di più nel prossimo turno - ha aggiunto - Fisicamente mi sento bene, in buona forma, il primo round non è mai facile, quindi posso essere contento per oggi".

Sinner favorito agli Australian Open?

Secondo gli italiani Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria dell'Australian Open. I dati raccolti da Planetwin365 parlano chiaro: quasi un italiano su due (il 48%) punta sul sul primo trofeo di uno Slam nella carriera del classe 2001. La strepitosa stagione appena trascorsa ha regalato a Sinner e agli appassionati di tutta Italia enormi soddisfazioni condite da prestazioni maiuscole e vittorie all'ultimo respiro contro quelli che saranno i suoi rivali più probabili: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Lo spagnolo è già due volte campione Slam e vorrà iniziare il 2024 al meglio in un torneo che ha dovuto saltare lo scorso anno, per infortunio. Secondo le percentuali, il campione di Murcia ha il 36% dei consensi per la vittoria finale. Stupiscono, invece, i dati su Novak Djokovic: il dieci volte campione dello Slam 'down under' ha dalla sua parte solamente il 3% degli appassionati, che forse non credono nell'ennesimo trionfo di un campione senza tempo.

Gli altri italiani

Passa il turno anche Matteo Arnaldi (n.41) all'esordio assoluto nel main draw di Melbourne contro il 24enne australiano Adam Walton (n.176). Il tennista ligure si impone 3-0 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4 sulla wild card di casa. Ora attende uno tra l'australiano Alex de Minaur e il canadese Milos Raonic. Servirà una grande impresa. In campo femminile va fuori invece Lucia Bronzetti (n.56) sconfitta dall'ucraina Lesia Tsurenko (n.32). La giocatrice di Rimini sfiora l'impresa e cede alla distanza con tanti rimpianti (3-6 7-5 6-3).