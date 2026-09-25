“Non sono ancora pronto”: Jannik Sinner salta anche Pechino, come sta l’azzurro

Sembrava tutto pronto per il rientro sul cemento del torneo Atp 500 di Pechino in programma dal 30 settembre al 6 ottobre ma è arrivato un nuovo forfait: Jannik Sinner, con un video pubblicato sul proprio account X, ha spiegato le ragioni per cui non si sente ancora di competere cancellandosi dal China Open.

Il video di Sinner

“Ciao a tutti, voglio mandare un caloroso saluto ai tifosi cinesi. Sono davvero dispiaciuto di annunciare che quest’anno non sarò in grado di giocare il torneo di Pechino”, è l’incipit del video pubblicato da Sinner che poi ha aggiornato i tifosi sulle condizioni fisiche, in particolare del ginocchio che non gli dà pace da un paio di mesi. “Il mio ginocchio non è ancora guarito come vorrei e non sono pronto per competere. Tuttavia farò tutto il possibile per tornare in campo al più presto” ha sottolineato Sinner, che non potrà difendere il titolo vinto l’anno scorso.

“Sono molto deluso”

Nel video in inglese, il numero uno del mondo non ha nascosto la sua delusione per la condizione attuale. “Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo e ho anche vinto il titolo l’anno scorso”. Ecco perché, ha concluso, il rammarico di non poter essere pronto il 30 settembre si fa sentire. “Sono molto deluso di non poterlo difendere quest’anno, ma sono felice di poter tornare l’anno prossimo”.

Quando lo rivedremo in campo

Forse nemmeno lui stesso è in grado di dire, oggi e con certezza, quale sarà il prossimo torneo al quale parteciperà. Punto interrogativo su Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre: ci sarà o no? Lo sapremo soltanto nei prossimi giorni: a questo punto, anche la tournée asiatica sembra a rischio.