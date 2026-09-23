Musetti incanta alla Milano fashion Week: prima sfila, poi fa ballare Jennifer Lopez

Elegante dentro e fuori dal campo. Questa volta a Lorenzo Musetti non è servita una racchetta per prendersi la scena, piuttosto un abito elegante. In un palcoscenico raffinato e zeppo di celebrità, quello della cupola della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, il tennista ha sfilato all’evento organizzato da Vogue con un abito di Bottega Veneta (pantalone nero e giacca bianca). Con la stessa semplicità con cui nel tennis dipinge il gioco, il 24enne di Carrara ha cambiato pelle per una sera: da sportivo d’élite a modello disinvolto e spigliato.

E quando l’evento si preparava al suo momento clou, con l’ingresso in scena della “queen” Jennifer Lopez, Musetti ha stupito tutti. L’ha raggiunta al centro della passerella, l’ha accompagnata sotto la cupola e le ha fatto fare una piroetta, come per lanciarla nella sua sfilata. Le immagini hanno fatto il giro dei Social e in molti hanno addirittura espresso il desiderio di vederli insieme nella vita. Scenario impossibile e non tanto per i 25 anni di differenza tra i due, ma perché Musetti ha una relazione con Veronica Confalonieri, dalla quale ha avuto due figli.

Se le cose in campo non stanno andando benissimo, Lorenzo è uscito per la prima volta dalla top20 negli ultimi due anni (24°), lontano dalle competizioni non se l’è passata affatto male nelle ultime settimane. Alla vigilia dello Us Open si era allenato sull’Arthur Ashe con sua maestà Roger Federer, adesso ha sfilato al fianco di Jennifer Lopez. Se esistesse un “invidiometro”, quello di molti potrebbe già aver raggiunto il livello massimo. In attesa di tornare protagonista nel suo mondo, con una convocazione in Davis tutta da conquistare, Muso dimostra di avere talento anche fuori dal rettangolo di gioco.