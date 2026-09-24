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Tennis

È morta Elena Pero, la voce del tennis italiano: addio alla storica telecronista di Sky

Aveva 60 anni. Per oltre vent’anni ha raccontato il tennis al fianco di Paolo Bertolucci, accompagnando in tv la grande stagione dei campioni italiani fino alle imprese di Jannik Sinner

Redazione web
Elena Pero
Elena Pero nel corso del photocall della serata evento di Sky, La Casa dello Sport Summer Night�a Roma, 4 maggio 2026. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
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Per oltre vent’anni ha raccontato il tennis italiano attraverso la sua voce, diventando uno dei volti più riconoscibili di Sky Sport. È morta a 60 anni Elena Pero, storica telecronista del tennis, presenza costante accanto a Paolo Bertolucci e testimone televisiva della grande stagione del tennis italiano, fino alle ultime imprese di Jannik Sinner.

La notizia è stata riportata da Sky Sport, che ha ricordato come Elena non abbia mai rinunciato a una telecronaca, neppure durante la malattia. L’ultima è stata quella di Wimbledon, dove ha raccontato la seconda vittoria consecutiva di Sinner, dopo aver commentato anche il suo primo trionfo nel 2025.

“Appartiene al pantheon dove stanno, ne citiamo alcuni, Nicolò Carosio, Nando Martellini, Paolo Rosi, Alfredo Pigna, Adriano De Zan, coloro che hanno raccontato a milioni di italiani le imprese leggendarie del nostro sport, come quelle di Sinner e di quest’epoca d’oro del tennis italiano. Se n’è andata, come Rino Tommasi e Gianni Clerici. Non smetteremo di ascoltarti. E non smetteremo di ricordarti, cara Elena. Anche se noi di Sky Sport non saremo più gli stessi, ti promettiamo che faremo di tutto per essere degni di quello che ci hai lasciato, del tuo esempio. E di te.Anima pura, persona perbene, specchiata giornalista, meravigliosa collega. Grande, indimenticabile voce”, si legge sul sito di Sky.

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