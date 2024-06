Roland Garros, Jasmine Paolini da favola: per la prima volta ai quarti di uno Slam

Il cielo sopra il Roland Garros continua ad avere colori azzurri accesi: per la prima volta nella sua carriera, Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del torneo parigino ma è anche la prima volta assoluta nelle prove dello Slam. L'azzurra numero 15 del tabellone Wta (virtualmente è già in 13esima posizione) ha battuto in rimonta la russa Elina Avanesyan con il punteggio di 4-6 6-0 6-1 dopo circa due ore di gioco. La numero uno del tennis femminile italiano arriva così tra le migliori otto dello Slam parigini e tra due giorni se la vedrà contro la numero quattro del ranking mondiale, la kazaka Elena Rybakina.

Una rimonta in stile Sinner

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) inizia molto male la sua gara con un parziale di 4-0 e due break sotto: tenta la rimonta ma non è ancora molto precisa, la kazaka approfitta del largo vantaggio iniziale per vincere il primo set 6-4. Nel secondo c'è tutta un'altra musica: partenza sprint con un break strappato all'avversaria, da quel momento è un rullo compressore che non sbaglia più nulla e annichilisce la Avanesyan non peredendo pià nemmeno un game, finisce 6-0 con una netta dimostrazione di superiorità. Tutto si decide al terzo quando la Paolini gioca in scioltezza, perde un solo game e ritrova la forza e il carattere che la contraddistinguono volando ai quarti di finale.

Le parole della Paolini

Intervistata al termine della gara, ha spiegato perché inizialmente ha fatto così tanta fatica. " È stato difficile all'inizio perché le condizioni erano diverse rispetto ai primi giorni. Penso di aver fatto un buon lavoro. Sono piccola, ma cerco di combattere su ogni punto - ha dichiarato -. Dopo il primo set ho cercato di rientrare in partita game dopo game, ritrovando la sensazioni migliori. Credere di più in me stessa è stata la chiave. Vincere più partite mi ha aiutato ". Vincere aiuta a vincere così come le esperienze maturate in giro per il mondo e le soddisfazioni da tennista forte quale è. " Ora credo di più in me stessa, vincere alcune partite l'anno scorso e quest'anno mi ha aiutato. Ho fatto un grande passo in avanti ".

Grazie a Jasmine, per l'ottava volta (terza dal 2010), l'Italia avrà almeno un

rappresentante ai quarti di finale sia in singolare maschile, sia in singolare femminile: l'ennesima dimostrazione che il tennis italiano, al di là dello straordinario Jannik Sinner, ha giocatori di assoluto valore e qualità.