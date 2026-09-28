Sinner, il primato è a rischio: così Zverev può superarlo

La “tegola” del mancato rientro di Jannik Sinner sui campi da tennis, in particolare all’Atp di Pechino al via il 30 settembre dove è ancora il detentore, ha ripercussioni dirette anche sul ranking Atp con un vantaggio sempre più sottile verso l’inseguitore principale, il tedesco Alexander Zverev.

Il tedesco sempre più vicino

La classifica aggiornata in tempo reale ci dice che Sinner ha 11mila punti tondi tondi, 9.630 quelli di Zverev. Calcolatrice alla mano, significa che Jannik conserva soltanto 1.370 punti di vantaggio. Adesso veniamo ad altri calcoli, ovvero quelli relativi alla partecipazione dell’azzurro alla tournée asiatica. Dopo il forfait di Pechino, è altamente probabile che possa saltare anche il Masters 1000 di Shanghai dal 7 al 18 ottobre.

È facile, a questo punto, vedere che i complessivi 1.500 punti dei due tornei sarebbero utili al tedesco, qualora li vincesse tutti e due, sorpassare Sinner. Nel dettaglio, mentre Jannik ha già perso i 500 punti di Pechino, entrambi i tennisti restituiranno soltanto 50 punti a Shanghai visto che l’anno scorso sono stati eliminati al terzo turno.

Procedendo a piccoli passi, se Zverev dovesse imporsi a Pechino arriverebbe a 880 punti da Sinner. Nell’esempio fatto prima, relativo a Shanghai, con un altro forfait di Sinner e la vittoria di Alexander, quest’ultimo sarebbe al primo posto nel ranking mondiale già lunedì 19 ottobre.

Quando rientra Sinner

Nessuno può dire, se non lui stesso prossimamente, quando sarà davvero pronto a tornare in campo. Un indizio c’è, però: nelle scorse settimane Sinner si è iscritto all’Atp 500 di Vienna in programma dal 26 ottobre al 1° novembre. Prima di tale data, però, non è escluso che possa iscriversi al torneo milionario del Six Kings Slam (21-24 ottobre) dove, oltre a una pioggia di milioni, tornerebbe a far girare le gambe in vista di tornei importanti e del finale di stagione con le Atp Finals e, chi lo sa, magari con la partecipazione alla Coppa Davis a fine novembre.