Tutte le squadre della finale di Coppa Davis 2022

Da martedì 22 a domenica 27 novembre si giocheranno le finali di Coppa Davis sul cemento indoor di Malaga. Tra le otto nazioni rimaste in gara c'è anche l'Italia che giovedì sfiderà gli Stati Uniti nei quarti. Sono otto le nazioni rimaste in gara che si contenderanno l'ambita "insalatiera", vinta lo scorso anno dalla Russia, quest'anno esclusa dalla competizione dopo l'invasione in Ucraina.

Il tabellone

Il tabellone comprende quarti di finale, semifinali e finale. Ogni confronto tra le squadre è suddiviso in due incontri di singolare e uno di doppio, tutti giocati nella stessa giornata. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set, ognuno dei quali prevede l’eventuale tie–break. Passa il turno chi vince due partite.

QUARTI DI FINALE

Italia-Stati Uniti, giovedì 24 novembre ore 10

Germania-Canada, giovedì 24 novembre ore 16

Australia-Olanda 2-0, martedì 22 novembre ore 16

Thompson (Aus) b. Griekspoor (Ola) 4-6 7-5 6-3

De Minaur (Aus) b. van de Zandschulp (Ola) 5-7 6-3 6-4

Croazia-Spagna 2-0, mercoledì 23 novembre ore 16

Coric (Cro) b. Bautista Agut (Spa) 6-4 7-6 (4)

Cilic (Cro) b. 5-7 6-3 7-6 (5)

SEMIFINALI

Italia/Stati Uniti vs Germania/Canada, sabato 26 novembre ore 13

Australia vs Croazia, venerdì 25 novembre ore 16

FINALE

Domenica 27 novembre, ore 13

Tutte le squadre

Tra le squadre più accreditate per la vittoria finale ci sono gli Stati Uniti, i primi avversari dell'Italia. Gli americani sono guidati da Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Il primo numero 9 del mondo, il secondo alla posizione 19 e recente semifinalista agli Us Open. Insieme a loro anche Tommy Paul (vittorioso su Nadal nell’ultimo Masters 1000 dell’anno) e Jack Sock, specialista nel doppio.

Nella parte alta ci sono anche Germania e Canada. I tedeschi senza Alexander Zverev perdono il loro punto di forza. Il giocatore meglio posizionato in classifica è Oscar Otte al numero 67. Miglior risultato 2022: terzo turno a Wimbledon. Oltre a lui ci sono Jan-Lennard Struff (n. 151) e Yannick Hanfmann (n. 140). Grande fiducia invece in casa canadese. Felix Auger-Aliassime (n. 8) e Denis Shapovalov (n. 18) sono le punte di diamante della squadra potrebbe essere la rivale degli azzurri in caso di semifinale.

Nella parte bassa del tabellone invece ci sono già le due semifinaliste. L'Australia senza Nick Kyrgios, ha superato l'Olanda, grazie alle vittorie di Thompson e De Minaur, su Griekspoor e van de Zandschulp. La Croazia invece ha battuto la Spagna, padrona di casa, priva di Nadal e Alcaraz. Prima Coric poi Cilic firmano la vittoria che significa semifinale contro gli australiani.

ITALIA

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

STATI UNITI

Taylor Fritz

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Jack Sock

Capitano: Mardy Fish

GERMANIA

Oscar Otte

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Tim Puetz

Kevin Krawietz

Capitano: Michael Kolhmann

CANADA

Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Vasek Pospisil

Alexis Galarneu

Gabriel Diallo

Capitano: Frank Dancevic

AUSTRALIA

Alex De Minaur

Thanasi Kokkinakis

Max Purcell

Matthew Ebden

Capitano: Lleyton Hewitt

OLANDA

Botic van de Zandschulp

Tallon Griekspoor

Tim Van Rijyhoven

Wesley Koolhof

Matwe Middelkoop

Capitano: Paul Haarhuis

CROAZIA

Marin Cilic

Borna Coric

Borna Gojo

Mate Pavic

Nikola Mektic

Capitano: Vedran Martic

SPAGNA

Pablo Carreno Busta

Roberto Bautista Agut

Marcel Granollers

Albert Ramos-Vinalos

Pedro Martinez

Capitano: Sergi Bruguera

L'albo d'oro

Centoventidue anni di storia per la Coppa Davis , vinta da quindici nazioni diverse in 109 edizioni. Gli Stati Uniti con 32 successi sono il team che ha alzato più volte al cielo l'iconica "insalatiera", conquistata anche dall'Italia nel 1976. Quella del 1974, conquistata dal Sudafrica, si tratta dell'unica finale non disputata nella storia del torneo: l'India rinunciò a giocare per protesta contro l'apartheid.

Stati Uniti: 32

Australia: 28

Regno Unito: 10

Francia: 10

Svezia: 7

Spagna: 6

Russia: 3

Germania: 3

Repubblica Ceca: 3

Croazia: 2

Italia: 1

Argentina: 1

Serbia: 1

Svizzera: 1

Sudafrica: 1

Dove vedere la Coppa Davis in tv

Sarà possibile seguire tutti i match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La "squadra tennis" di Sky che racconterà da Malaga la fase finale della Coppa Davis sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Paolo Lorenzi. "Studio Coppa Davis", sempre dalla città spagnola, in compagnia di Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. La Coppa Davis sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport+ Hd (Canale 58 del digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, uno degli eroi della vittoria azzurra della Coppa Davis del 1976. In studio Cristina Caruso e Paolo Canè.

