Inizia la Coppa Davis: quando gioca l'Italia e dove vederla

Giovedì 24 novembre è il giorno dell'Italia nelle finali di Coppa Davis. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, scenderanno in campo alle 10.00 a Malaga contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Una sfida da dentro o fuori per Musetti e compagni, arrivati in Spagna dopo aver vinto il proprio girone davanti a Croazia, Argentina e Svezia. Teatro della manifestazione il cemento del Palacio de Deportes José Maria Carpena di Malaga, che ospiterà l'ultimo ultimo grande appuntamento della stagione di tennis dal 22 al 27 novembre.

Italia-Stati Uniti

Gli azzurri arrivano ai quarti di finale con diverse incognite. Jannik Sinner non ci sarà a causa dell’infortunio alla mano destra. Così come Matteo Berrettini: il romano è stato convocato da Filippo Volandri ma non potrà essere impiegato a causa di quel problema al piede sinistro che lo tormenta da circa un mese. Al suo posto è pronto Lorenzo Sonego. Al momento l’unica certezza pare essere Lorenzo Musetti.

Il doppio invece sarà affidato alla rodata coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini. In casa americana invece, il capitano Mardy Fish si affida a Taylor Fritz (semifinalista alle Atp Finals) e Frances Tiafoe (semifinalista agli Us Open), Tommy Paul (vittorioso su Nadal a Parigi Bercy) oltre che allo specialista del doppio Jack Sock.

La storia dell'Italia in Coppa Davis

L'Italia raggiunse per la prima volta la finale di Coppa Davis nel 1960. Gli azzurri giocarono al White City Stadium di Sydney contro l'Austrialia, dal 26 al 28 dicembre, su erba. Vinsero 4-1 gli "aussie": l'Italia conquistò un solo punto con Nicola Pietrangeli che superò nell'ultimo singolare, Neale Fraser. L'anno dopo ci fu la stessa finale. Stavolta la sfida si gioca a Melbourne, ma il risultato è lo stesso: 5-0 per la squadra trascinata da Rod Laver e Roy Emerson.

Il 1976 è il grande anno dell'Italia in Davis, quello dello storico (e unico) trionfo azzurro. L'Italia giocò a Santiago contro il Cile che aveva raggiunto la finale dopo il boicottaggio dell'Unione Sovietica che rifiutò di giocare la semifinale in segno di protesta contro il regime di Pinochet. Dopo un dibattito sulla partecipazione alla finale, l'Italia volò in Cile e vinse 4-1 con Barazzutti, Panatta, Bertolucci e Zugarelli, capitanati da Pietrangeli. Quella squadra giocò quattro finali in cinque anni, tutte in trasferta. Dopo la vittoria del 1976, gli azzurri furono sconfitti nel 1977 sull'erba australiana, nel 1979 sul cemento contro gli Stati Uniti di John McEnroe e nel 1980 sulla terra di Praga contro le Cecoslovacchia di Tomas Smid e Ivan Lendl.

Tra le partite storiche dell'Italia in Coppa Davis c'è quella contro la Svezia nel 1990. È il primo turno e si gioca a Cagliari, su terra rossa. Sul punteggio di 2-2, l'ultimo singolare tra Paolo Canè e Mats Wilander (numero 1 al mondo) è quello decisivo. Tutti danno "Paolino" per spacciato, invece compie l'impresa dopo 5 set, con tanto di invasione di campo finale del pubblico. L'ultima finale dell'Italia in Coppa Davis è datata dicembre 1998. Gli azzurri al Forum di Assago persero 4-1 contro la Svezia, in una finale segnata dal durissimo match d'apertura tra Andrea Gaudenzi e Magnus Norman. L'azzurro aveva recuperato da poco dopo un intervento alla spalla destra e andò in campo imbottito di antidolorifici. Lottò per cinque ore prima di alzare bandiera bianca al quinto set.

E arriviamo infine ai giorni nostri, con il nuovo format introdotto tre anni fa. Lo scorso anno, dopo aver superato il Round Robin contro Stati Uniti e Colombia, l'Italia si è fermata nei quarti contro la Croazia. Al PalaAlpitour di Torino, i croati vinsero 2-1: Sinner conquistò l'unico punto azzurro, battendo Cilic in tre set nel secondo singolare.

I tennisti italiani più presenti

Oltre ad essere stato il capitano della squadra campione nel 1976, Pietrangeli è anche il primatista all-time da giocatore nella Coppa Davis con 164 presenze e 120 vittorie tra singolare e doppio.

Nicola Pietrangeli: 164 (120 vittorie, 44 sconfitte)

Adriano Panatta: 100 (64 v, 36 s)

Orlando Sirola: 90 (57 v, 33 s)

Uberto De Morpurgo: 79 (55 v, 24 s)

Fabio Fognini: 67 (42 v, 25 s)

Giorgio De Stefani: 66 (44 v, 22 s)

Corrado Barazzutti: 62 (41 v, 21 s)

Giovanni Cucelli 55 (38 v, 17 s)

Simone Bolelli: 46 (25 v, 21 s)

Andreas Seppi: 45 (24 v, 21 s)

Dove vedere Italia-Stati Uniti

L'incontro tra Italia e Stati Uniti, valido per i quarti di finale della Copa Davis 2022, si giocherà giovedì 24 novembre alle ore 10 al Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Sarà possibile seguire i match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La "squadra tennis" di Sky che racconterà da Malaga la fase finale della Coppa Davis sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Paolo Lorenzi. "Studio Coppa Davis", sempre dalla città spagnola, in compagnia di Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

09.30: Studio Coppa Davis

10.00: Quarti di Finale, Italia-Stati Uniti

a seguire: Studio Coppa Davis

16.00: Quarti di Finale, Germania-Canada

a seguire: Studio Coppa Davis

La Coppa Davis sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport+ Hd (Canale 58 del digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, uno degli eroi della vittoria azzurra della Davis del 1976. In studio Cristina Caruso e Paolo Canè.