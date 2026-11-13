Imbecilli cum laude

L’università dovrebbe trasmettere conoscenza. E, negli studenti, sviluppare anche spirito critico. Ma chissà perché lo spirito critico sconfina spesso nell’imbecillità. Esempio: negli atenei americani, dove gli studi costano come un bilocale a Milano, uno studente su cinque ritiene che gli Stati Uniti si siano meritati l’11 settembre. Uno su due preferisce il socialismo al capitalismo. Ora, non sappiamo su quali libri si formino queste menti brillanti ma qualcosa non va. A questo punto, però, sarebbe interessante organizzare per i fan del socialismo un anno di studio a Cuba (ma senza paghetta di papà). Pacchetto «Hasta la victoria siempre». Che comprende: tessera annonaria e stipendio da fame. Agli altri si potrebbe proporre il pacchetto «Allah akbar», magari coi talebani in Afghanistan o i pasdaran in Iran. Ovviamente: per le donne, il burqa è incluso nel pacchetto.