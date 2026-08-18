“Sono senza benzina”, e scatta la truffa dell’anello d’oro. Come funziona e i segnali per riconoscerla

Chi viaggia in strada deve fare attenzione, perché di recente è tornata in auge una vecchia e insidiosa truffa. I criminali si fingono turisti in difficoltà: chiedono aiuto per poter fare il pieno della benzina, e in cambio donano un anello d’oro come garanzia. Peccato il monile sia un perfetto falso.

Una recente segnalazione arriva dal Vicentino, ed è stata riferita dal quotidiano Il giornale di Vicenza. Secondo la segnalazione riportata, ci sarebbero due uomini che in questi giorni stanno mettendo in atto il raggiro. La coppia viaggia su un’auto di grossa cilindrata (Audi o Mercedes) con targa straniera, e parlano in inglese. Chiedono un po’ di denaro in contanti per fare il pieno e danno in cambio un anello.

Chi li ha visti, afferma che si trovano a bordo strada, lungo la bretella dell’Albera, zona Vicenza. È possibile però avvistarli anche in altre strade, nella provincia.

“Uno dei due uomini si sbracciava, a bordo strada, vedendo l’auto arrivare. Ha raccontato di essere in grossa difficoltà perché senza portafoglio e, appunto, senza benzina”, ha raccontato un testimone. In cambio dei soldi per il carburante, il soggetto era disposto a dare in pegno il suo prezioso anello, che poi avrebbe recuperato il giorno successivo quando, durante un incontro stabilito, avrebbe restituito il denaro ricevuto in prestito.

Il testimone, che ha fiutato l’inganno, ha contattato le forze dell’ordine, ma l’invito è quello di stare sempre attenti.

Le truffe, quando ci si trova alla guida di un’auto, sono molteplici. Oltre a quella appena illustrata, non dimentichiamo la tecnica dello specchietto, in cui i malviventi inducono la vittima a credere di essere stata responsabile di un danno arrecato alla loro auto. Occhio anche all’espediente della ruota forata, altra situazione creata ad hoc per avvicinare la vittima e sottrarre denaro.