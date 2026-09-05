Affari Tuoi riparte dai nuovi studi di Milano: quando comincia, la nuova mascotte e il pacco speciale

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Affari Tuoi. Domenica 6 settembre alle ore 20.40 Stefano De Martino accoglierà il pubblico di Rai1 nei nuovi studi di Milano con un’edizione decisamente rinnovata a partire dalla location.

La nuova stagione del preserale di Rai1 ruoterà attorno ai nuovi studi televisivi che si trovano nel centro Rai di Milano. Stefano De Martino e la produzione hanno puntato su uno studio versatile contanti ledwall per mille cambi di luce e di scena, che porteranno il format dall’essere un semplice gameshow a un format di intrattenimento a 360 gradi. In studio arriveranno tanti ospiti, torneranno gli stacchetti curati dalla ballerina Martina Miliddi, le incursioni ironiche di Herbert Ballerina e nel corso dell’edizione ci saranno numerosi speciali in diretta, a partire da quello del 4 dicembre per poi proseguire con la puntata speciale del 6 gennaio riservata alla Lotteria Italia.

La nuova mascotte

Tra le novità della nuova edizione c’è la nuova mascotte. Dopo aver conquistato il pubblico nelle scorse stagioni, Gennarino ha lasciato il posto a Tommasino. Ad annunciare l’arrivo è lo stesso Stefano De Martino: “Gennarino lascia il posto a un nuovo cagnolino, che è il suo nipotino. Ha un anno ed è molto più spontaneo perché non è ammaestrato come Gennarino, quindi sarà ancora più divertente”. Un passaggio di testimone a quattro zampe che promette di diventare una delle novità più divertenti della nuova stagione di Affari Tuoi.

Il pacco inedito

Sul fronte del gioco, invece, Affari Tuoi conferma la formula che ha conquistato il pubblico. Anche nella nuova stagione saranno i venti rappresentanti delle regioni italiane a sfidarsi tra pacchi da aprire, offerte e possibili cambi proposti dal Dottore. La dinamica della partita resterà dunque invariata, ma ci sarà una piccola sorpresa: un nuovo pacco inedito farà il suo esordio e sarà presente in ogni puntata, aggiungendo un ulteriore elemento di imprevedibilità alla sfida.