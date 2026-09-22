Amici torna in tv con nuove discipline inaspettate: ecco quali sono

Con l’estate ormai pronta a lasciare posto all’autunno, anche i palinsesti televisivi sono pronti a tornare alla programmazione classica, con il ritorno di programmi storici ed estremamente amati come Amici di Maria De Filippi, il talent show che non ha bisogno di presentazioni e che nel corso degli anni ha portato alla ribalta numerosi artisti entrati nel mondo dello spettacolo italiano. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, il programma compie proprio quest’anno vent’anni di messa in onda. E forse è proprio per questo anniversario che il talent ha scelto di cambiare leggermente strada.

Negli anni, infatti, si sono susseguiti numerosi cambiamenti sulla struttura del programma e sul percorso degli alunni all’interno della scuola. In effetti, lo show di oggi è molto diverso da quello che aveva debuttato nel 2001. Quest’anno il cambiamento principale sembra essere legato alle discipline che verranno insegnate e mostrate all’interno dell’accademia di Maria De Filippi. Se in questi ultimi anni ci siamo abituati ad affezionarci ad artisti che si cimentavano nel ballo o nel canto, nel 2026 le porte della scuola della De Filippi si apriranno anche delle discipline sportive.

Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora è arrivata la conferma ufficiali dal programma stesso. Sui canali social di Amici, infatti, è stato pubblicato un teaser trailer della prossima stagione, in cui la voce fuori campo chiede: “Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro?” Sullo schermo appaiono le sagome degli allievi. Una ballerina, un cantante e quelli che rappresentano le nuove discipline. Dal video, infatti, si vede che quest’anno concorreranno all’interno della scuola anche pattinatori, judoka e pugili. Tre attività che sembrano essere fuori dalla comfort zone del programma, ma che di sicuro rappresentano tanto una novità quanto una sfida. Non sarà facile, infatti, far appassionare il pubblico a una novità così prorompente. Sfida che, infatti, si evince già dai commenti sotto al video pubblicato.

“Togliete le discipline sportive grazie e ridateci il vecchio caro Amici” scrive un utente, a cui fa eco chi sottolinea che “inserire le discipline non ha assolutamente senso: più confusione e, soprattutto, uno snaturamento della trasmissione”. Alcuni lamentano che questa novità rendere Amici una brutta copia di Tu sì que vales e chi si lamenta del “Ma perché non ascoltate il pubblico che vi segue? Tutti, ma proprio tutti stanno sostenendo la stessa cosa: vorrebbero rivedere una accademia di danza, canto e recitazione in cui i ragazzi studiano e nei daytime si vedono le lezioni e ci sono dirette. Fateci caso, amici ha avuto tantissime edizioni, tantissimi partecipanti ed è davvero impossibile ricordarsi la maggior parte dei ragazzi che ha partecipato. Io che le ho seguite tutte non ricordo più praticamente nessuno!!! Eppure pensate alla primissima edizione, quella che si chiamava saranno famosi, tutti eravamo pazzi di loro e a distanza di cosi tanti anni ricordiamo ancora oggi tutti ma proprio tutti i nomi dei ragazzi”. Non mancano però i fan entusiasti, soprattutto per quanto riguarda il pattinaggio artistico che secondo molti potrà avere finalmente “la visibilità che merita” e che “solo Maria De Filippi può mandare il pattinaggio alle Olimpiadi”. Amici tornerà in tv domenica 4 ottobre alle 14 e da quel momento in poi si potrà vedere come reagirà davvero il pubblico davanti alla novità.