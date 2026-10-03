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Ballando con le Stelle, Safroncik favorita con Ramazzotti e Bocchi rivali ma Andy Diaz sogna l’oro sulla pista

Chi trionferà nel dance show di Milly Carlucci che riparte questo sabato sera? Ecco i pronostici degli esperti Sisal

Alberto Taliani
Ballando con le Stelle Milly Carlucci Sisal
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Questo sabato torna in prima serata su Rai Uno “Ballando con le Stelle”, il popolare show di Milly Carlucci che quest’anno, presenta al pubblico tante novità, a partire dallo studio Pippo Baudo da poco inaugurato. Secondo gli esperti Sisal a trionfare potrebbe essere una donna per la sesta volta consecutiva. L’opzione data a 1,40 contro la possibile vittoria maschile offerta a 2,75.

La grande favorita è Anna Safroncik, vincente a 2,00, mentre Aurora Ramazzotti, in quota a 5,00 e Noemi Bocchi a 7,50, appaiono come le principali antagoniste. Quest’ultima, come già accaduto con Wanda Nara nel 2023, è decisa a conquistare il pubblico e diventare la vera rivelazione di quest’anno. Dopo il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024, il triplista azzurro Andy Diaz vuole ancora migliorarsi e sogna “l’oro” sulla pista da ballo, impresa che è offerta a 9,00.

E proprio i telespettatori saranno chiamati a eleggere - tra Milly Carlucci e Maria De Filippi - la regina del sabato sera televisivo italiano: su Sisal.it è data a 1,85 la possibilità la nuova edizione di Ballando con le Stelle superi il tetto del 24.59% di share, migliorando gli ascolti della prima puntata 2025 e avvicinandosi nel duello ai risultati raggiunti dal talent di Canale 5 lo scorso anno.

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