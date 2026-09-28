Ballando con le stelle, tutte le novità: il cast, la giuria, il co-conduttore e quando comincia

Si riaccendono le luci nello studio di Ballando con le stelle. La data di inizio c’è, il cast è al completo e la nuova giuria è pronta ad alzare le palette. Da sabato 3 ottobre a sabato 19 dicembre Milly Carlucci e il suo team tornano a intrattenere i telespettatori del sabato sera di Rai1. Le novità sono moltissime a partire dal co-conduttore che per il secondo anno consecutivo non sarà Paolo Belli.

Al fianco di Milly Carlucci ci sarà il ballerino Simone Di Pasquale, che ha lasciato la postazione della giuria popolare per trasferirsi nella sala delle Stelle per i consueti collegamenti. Il passaggio di testimone tra Paolo Belli e Simone Di Pasquale è stato deciso dalla produzione in accordo con il musicista, che ha scelto di non comparire in video a seguito del grave incidente stradale, che lo hanno visto coinvolto mesi fa. Paolo Belli farà comunque parte dello staff e lavorerà dietro le quinte con gli autori.

Il cast e le coppie

Saranno tredici le coppie che scenderanno in pista e che si contenderanno la vittoria nella finale in programma sabato 19 dicembre. Monica Guerritore con Luca Urso, Alessandro Matri con Giada Lini, Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Andy Díaz Hernández con Gioia Giovanatti, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli e Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

La giuria tecnica

La nuova edizione di Ballando con le stelle vede rivoluzionata soprattutto la giuria tecnica. L’uscita di scena di due volti storici come quelli di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli ha portato la produzione a rifondare la giuria. Quest’anno al bancone siederà Alberto Matano che ha lasciato la postazione del “tesoretto” per un ruolo più centrale. Mentre rimangono confermati Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, il quinto posto è ancora un mistero. La presenza di Barbara D’Urso è data per certa ma la conferma si avrà solo sabato sera quando Milly presenterà i cinque componenti della nuova giuria.

La giuria popolare e il tesoretto

Sarà una poltrona per due quella su cui, fino alla scorso anno, era seduto Alberto Matano. Con il passaggio del giornalista nella giuria tecnica, la gestione del “tesoretto” è stata affidata alla coppia composta da Francesca Fialdini e Simona Ventura. Le due conduttrici commenteranno le esibizioni a bordo pista e deterranno una quota del “tesoretto” divisa in parti uguali tra loro da assegnare a due coppie in gara. Dall’altra parte della pista, invece, ci sarà ancora una volta Rossella Erra, nel ruolo di giurata popolare.

La prima “ballerina “per una notte”

Nella serata d’apertura sarà la giornalista Federica Sciarelli a scendere in pista come ballerina per una notte. Dell’ex conduttrice di “Chi l’ha visto?” si era già parlato come possibile protagonista dell’edizione 2027 e l’esibizione in programma sabato 3 ottobre potrebbe essere l’occasione giusta per Milly Carlucci per farle firmare in diretta il fantomatico contratto per il prossimo anno.