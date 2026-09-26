L’annuncio a sorpresa di Fiorello: “Prossimamente su Rai 1″

Dopo mesi di voci, ipotesi e indiscrezioni, il ritorno di Fiorello in Rai viene confermato dallo stesso showman. Rosario Fiorello, catanese classe 1960, ha infatti postato un video sui suoi canali social, che superano due milioni di follower. Davanti a una macchina da presa fissa, con sfondo nero, Fiorello entra in scena e si siede. La voce fuori campo recita: “questo non è Brad Pitt”. Fiorello a quel punto rifugge l’obiettivo, bussa con le nocche sul tavolo a cui è seduto, mentre la voice over continua con tono vago: “ora che abbiamo la vostra attenzione…” A quel punto Fiorello sorride allo spettatore, mentre sullo schermo appare la scritta: “Prossimamente su Rai 1”. Senza usare i tradizionali mezzi di comunicazione, eliminando il passaggio dei comunicati stampa e delle dichiarazioni ufficiali, il conduttore ha scelto di fare il grande annuncio a modo suo, rispettando i propri tempi e i propri format.

Al momento non si sa ancora nulla sul programma che lo vedrà protagonista né sulla data di effettiva messa in onda. Quello che è certo è che il pubblico ha sempre mostrato una certa impazienza nel rivedere il mattatore in prima serata. La sua ultima apparizione nello slot del prime time come padrone di casa risale addirittura a 15 anni fa, quando nel 2011 fu alla guida del programma il più grande spettacolo dopo il weekend.

Più recentemente lo abbiamo visto al fianco di Amadeus nella settantesima e settantunesima edizione del Festival di Sanremo, dove Fiorello ha fiancheggiato l’amico di lunga data, spesso prendendolo in giro per i lunghi tempi che il festival della canzone italiana richiedeva. Era tornato sul palco dell’Ariston nel 2024, nell’ultima edizione di Sanremo condotta da Amadeus, ricoprendo il ruolo di ospite della serata finale. L’annuncio a sorpresa di oggi di Fiorella viene all’alba di due stagioni de La pennicanza. Con questo nuovo annuncio potrebbe essere messa in dubbio la messa in onda della terza stagione dello show, ma a questo punto bisognerà aspettare annunci più precisi e meno misteriosi. Senza dubbio però la Rai si è aggiudicata un vero e proprio cavallo di battaglia che accende l’interesse del pubblico sul nuovo palinsesto.