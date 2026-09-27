Fiorello non è Brad Pitt però fa un po’ di cinema. L’annuncio via social del ritorno su Rai Uno

Ma scherza o no? Certo che scherza, ma quando scherza in fondo c’è qualcosa di vero. Insomma, ieri Rosario Fiorello ha sorpreso ancora una volta annunciando, via social, l’imminente ritorno su Raiuno. Sul primo canale, oltre che sul secondo dove lo vediamo da anni e in radio, sua seconda casa. Lo ha fatto palesare con un promo di pochi secondi, in cui scimmiotta il noto spot di una banca interpretato da Brad Pitt. Lo showman, nel video, non parla: presentato da una voce femminile che precisa, per catturare l’attenzione dei telespettatori, «questo non è Brad Pitt», si limita a battere con impazienza il proprio anello sul tavolo, quasi a tradire l’insofferenza per l’attesa, mentre subito dopo compare in sovrimpressione: «Prossimamente su Rai 1». Dunque, cosa farà Fiore sul primo? Ah saperlo: i suoi progetti, che tiene sempre nascosti (a volte persino a se stesso) vanno da un nuovo grande show (ma sono anni che ripete di non volerne più fare), all’esplorazione di nuove tecnologie o fasce orarie del palinsesto o diversi canali, come l’amato crossover tra reti tradizionali, piattaforme digitali e radio, alla semplice replica dei suoi programmi radio su altre reti.

Quel che è certo è che tornerà con la sua Pennicanza, l’irriverente show radiofonico in onda al pomeriggio

su Rai Radio 2 e in replica su Rai2 al mattino presto. Il ritorno sarebbe previsto per metà ottobre. Insieme alla sua fidata spalla e compagno d’avventure Fabrizio Biggio e a tutta la banda che lo segue da anni. Ovviamente lo spot ha alimentato subito una ridda di rumors sul web.

Nell’assenza di qualsiasi dettaglio ufficiale (in Rai rispondono di non saperne nulla) l’annuncio di Fiore potrebbe riferirsi alla replica notturna della Pennicanza sul primo canale, come succedeva anche nella scorsa stagione In questo caso lo showman sarebbe impegnato in contemporanea su tre fronti: Radio 2 il pomeriggio, La mattinanza su Raidue alla mattina e Raiuno in terza serata. O, forse, ha in mente qualcosa di più: una versione diversa della Pennicanza per il primo canale. O altro. Sta tutto nella testa di Fiorello e il suo massimo divertimento, quando comincia progetti nuovi, è giocarci su, buttare il sasso nello stagno, vedere l’effetto che fa, incuriosire il pubblico, solleticare l’interesse. Tanto, qualunque cosa poi faccia, colpisce sempre il segno. Dai mega show del sabato sera del primo canale come Il più grande spettacolo dopo il weekend del 2011, senza dimenticare Stasera pago io (2001-22204) alle sperimentazioni su nuove piattaforme come Edicola Fiore su Sky, al più grande spettacolo mai visto a Sanremo in coppia con Amadeus, fino a Viva Raiplay e Viva Rai 2, Fiore è sempre seguito da un pubblico

fedelissimo. Fan che si alzavano pure all’alba per vedere dal vivo le sue prodezze dentro e fuori dal glass in via Asiago e al Foro Italico, quando era stato costretto a lasciare la storica via della radio pubblica a causa delle proteste dei residenti che non ne potevano più di essere svegliati con le prime luci del sole. La scorsa stagione la sua Pennicanza, oltre a far sbellicare dal ridere i radioascoltatori pomeridiani di Radio2, ha dato anche un po’ di respiro alla asfittica (quanto ad ascolti Auditel) prima mattina del secondo canale. Per non parlare poi di quando Viva Rai2 faceva schizzare in alto lo share di quel canale.

Insomma, qualsiasi cosa voglia fare Fiorello, in qualsiasi condizione, in Rai ha le porte spalancate, perché di showman che sanno attrarre gli spettatori come api sul miele ce ne è solo uno ed è lui. E, chissà che in questa nuova avventura, non coinvolga in qualche modo anche l’amico di sempre, Amadeus, che dopo la brutta avventura sui canali Discovery, è libero di girovagare per le tv. E, si sa, a volte in Rai perdonano i transfughi, soprattutto se si occupano di varietà. È tornato pure Fazio, per una puntata a Tale e quale, potrebbe essere la volta di Ama Intanto, comunque, vediamo che ci combinerà Fiore.