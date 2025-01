Grande Fratello, le pagelle: l’uscita di scena di Jessica Morlacchi, la lucidità di Luca Calvani

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, mercoledì 8 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la ventunesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Provvedimento disciplinare per Helena Prestes e Ilaria Galassi, mandate al televoto d’ufficio, a seguito di alcuni comportamenti non in linea con il programma; Jessica Morlacchi ha, invece, deciso di abbandonare il gioco. Cinque i concorrenti in nomination: Luca Calvani, Shaila Gatta, Helena Prestes, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. Alla chiusura del televoto, nella prossima puntata, il pubblico deciderà chi eliminare dalla Casa.

Ecco le pagelle della ventunesima serata.

Pamela Petrarolo – voto 6

Dopo una breve pausa lontana dalla Casa del Grande Fratello, Pamela ha varcato nuovamente la porta rossa per riprendere il suo percorso nel reality, interrotto a metà strada. Speriamo che il sorriso - costantemente sfoggiato durante la diretta a favore di telecamere - lasci finalmente spazio a un pizzico di autenticità e che, al tempo stesso, Pamela riesca a guidare la Galassi verso la retta via, visto che da un po’ sembra averla smarrita.

Luca Calvani – voto 8

Ancora una volta, Luca Calvani vox populi. È lui a far notare come, nel caos delle discussioni tra Helena, Jessica e Ilaria, si sia perso di vista il punto focale: nessuno ha effettivamente parlato dei figli di Ilaria, ma soltanto del comportamento di quest’ultima, che non è stato condiviso dalla Prestes. Eppure, Calvani viene invitato al silenzio dall'ex Non è la Rai e dalla Morlacchi. D’altronde, come si sa, la verità in certi casi può “far male” e, al momento, Calvani sembra essere più lucido che mai.

Jessica Morlacchi – voto 4

Lanciare il sasso e nascondere la mano: il comportamento di Jessica si potrebbe riassumere così, in una sola frase. È lei, infatti, a istigare Ilaria, già visibilmente irritata, a confrontarsi con Helena, salvo poi invitarla ipocritamente alla calma, raccomandandole di stare tranquilla. Non solo: Jessica non risparmia una serie di epiteti infelici rivolti a Helena, contro la quale – come sottolinea Calvani – ha abilmente tessuto una tela. Ma al peggio non c’è mai fine, e il culmine arriva con un epilogo teatrale: Jessica decide di lasciare la Casa. Il motivo? “Non potere essere messa sullo stesso piano di Helena”. A questo punto, la domanda che tutti si pongono riecheggia nelle parole di Cesara Buonamici: “A cosa serve tutto questo?”. Ma, soprattutto, Jessica avrà forse intuito l’antifona e scelto di abbandonare piuttosto che affrontare il giudizio del pubblico?

Lorenzo Spolverato – voto 5

Da che pulpito! È proprio Lorenzo Spolverato a giudicare ingiusta la decisione del Grande Fratello di non punire Helena. Eppure, se la memoria non inganna, è stato proprio lui a essere richiamato più volte per il suo comportamento poco cortese nei confronti di Shaila e non solo. Insomma, caro Lorenzo, esprimere la propria opinione è legittimo, ma ogni tanto sarebbe opportuno dare uno sguardo anche al proprio orticello.

Stefania Orlando – voto 8

Una bellissima pagina di Grande Fratello, la più emozionante della serata. Stefania Orlando, queen indiscussa di questa edizione, ha aperto il suo cuore, emozionando il pubblico in studio e a casa. Con grande sincerità, ha parlato del profondo legame con l’ex marito Simone, rivelando il dolore che prova per la loro separazione. Un momento di grande tenerezza che ci ricorda come, di fronte all’amore, anche una donna forte come Stefania possa mostrare la sua fragilità.

Ilaria Galassi – voto 4

Al peggio non c’è mai fine: dopo lo scontro con Helena, in cui anche Ilaria, al pari di quest’ultima, non ha fatto una bella figura, per l'ex Non è la Rai è arrivato un confronto altrettanto duro con Maria Monsè. In entrambi i casi, emerge una rabbia ingiustificata e, soprattutto, reazioni esagerate, dove di certo non spicca l’eleganza (basti pensare al gesto delle corna ripetuto più volte mentre Maria Monsè parlava). Alla fine, non contenta, Ilaria, invece di ringraziare la produzione per non averla squalificata immediatamente (insieme a Helena e Jessica), si lamenta del fatto che la decisione sia stata rimandata al pubblico, da sempre sovrano. Siamo sicuri che la Galassi abbia compreso dove si trova?

Shaila Gatta – voto 5

Ne dice di ogni su Amanda, ma sembra nascondere il vero motivo di tanta antipatia nei suoi confronti, ossia la gelosia per la vicinanza di quest'ultima a Spolverato. Shaila, che tanto decanta sincerità e verità, non ha però esitato a parlare male di Amanda con chiunque, tranne che con la diretta interessata.

Helena Prestes – voto 5

Ha commesso un errore e ha chiesto scusa, un gesto sicuramente apprezzabile, soprattutto considerando i risvolti della puntata di ieri.

Helena è stata protagonista di un atto inammissibile, quello di lanciare un bollitore, ma in puntata, nonostante l'inizio non sia stato dei migliori — essendo partita per la tangente, quasi senza lasciare parlare il conduttore — ha capito che era il momento giusto per scusarsi, senza aggiungere repliche inutili. Video manent e, a volte, come in questo caso, sarebbe meglio tacere e chiedere soltanto scusa.

Per il ventunesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.8% di share.