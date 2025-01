"Sei provocante...". Caos al Grande Fratello tra Amanda e Bernardo

Festa del Grande Fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello durante una festa organizzata dalla produzione per i concorrenti. Sabato sera è stata dedicata a un party in giardino in cui ai concorrenti è stato dato modo di rilassarsi e di divertirsi, scaricando anche quelle tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni nella Casa. Ma chi pensava che fosse Helena Prestes il problema di questa edizione, la causa dei malumori tra i concorrenti, dopo quanto accaduto sabato notte dovrà ricredersi, perché anche senza di lei nella Casa continuano liti e malumori. Ma anche comportamenti scorretti, o percepiti come tali dagli stessi concorrenti e dal pubblico a casa. Il protagonista dell'ultimo episodio è Bernardo Cherubini, che si sarebbe reso protagonista di un atteggiamento sconveniente nei confronti di Amanda Lecciso. Questo particolare momento tra fratello e sorella di, ha alimentato le tensioni nella Casa e sarà probabilmente oggetto di discussione nella prossima puntata serale. Ma cosa è successo?

Mentre i concorrenti ballavano in giardino, Cherubini si è avvicinato da dietro a Lecciso, improvvisando alcune mosse e, pare, poggiandosi sulla donna. Se da parte del concorrente questo era forse qualcosa di goliardico, la concorrente non l'ha vissuto nello stesso modo e ha avuto modo di lamentarsi animatamente. Prima ha urlato e poi con stizza si è allontanata dal coinquilino, isolandosi in un angolo del giardino per tutta la durata della festa, che per altro ha visto un altro momento di tensione quando a litigare sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. " Bernardo stasera sei provocante ", lo ha rimproverato proprio Gatta, mentre Martinez, portandosi le mani al viso, commentava: " No no, vabbè ".

Quanto accaduto ha evidentemente scosso tutti i concorrenti, che hanno preso le parti di Lecciso. " Non è stata una bella scena. Cose non belle, lei si è offesa ", ha detto Zeudi Di Palma a Lorenzo Spolverato. Pressoché tutto il pubblico ha preso ora le parti di Lecciso, appellando Cherubini con epiteti che non possono essere riportati. Lo si accusa di aver mancato di rispetto una donna, anche se nelle intenzioni l'obiettivo era tutt'altro.

Lunedì 20 gennaio ci sarà la nuova puntata del prime time del Grande Fratello e c'è già chi chiede a gran voce che, come accaduto per Helena e altri, anche Cherubini venga mandato al