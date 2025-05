"Dove volevamo nasconderlo...". La rivelazione sull'accendino all'Isola dei Famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno dei capisaldi dell'Isola dei Famosi è l'obbligo fatto ai naufraghi di arrangiarsi nella natura utilizzando ciò che hanno a disposizione, senza gli aiuti che troverebbero nella civiltà. È su questo che si basa l'intero programma e violare la regola fondamentale equivale a falsarne il senso. Eppure, in questa edizione i naufraghi sono riusciti a portare, o usare, sull'Isola un accendino per aiutarsi ad accendere il fuoco, solo che la bravata stava per costare molto caro. Leonardo Brum sostiene di aver trovato l'accendino sulla spiaggia ma questa ricostruzione non convince i più, soprattutto perché le spiagge vengono accurataramente controllate e bonificate dalla produzione prima dello sbarco dei naufraghi. Veronica Gentili ha affrontato il tema nel corso dell'ultima puntata in diretta ma per ora non ci sono stati provvedimenti.

Tuttavia, la modella Ibiza Althea, che non è nel cast dell'Isola ma che pare vi avrebbe dovuto prendere parte, in alcune storie ha rivelato la sua verità sull'accendino,confermando in parte la versione di Brum. " Vi dico che tutti noi avevamo in mente di portarci dietro un accendino dentro le parti intime ", ha spiegato la modella in una serie di storie pubblicate su Instagram, che ha però sottolineato un dettaglio: " Sappiamo che se si bagna, ci mette un giorno per rifarlo funzionare ". Tuttavia, i tempi di accensione non corrispondono a quanto accaduto: " "Io non voglio dirlo, ma secondo me è possibile davvero che questo accendino sia caduto da qualche parte perché tutte le prove i naufraghi le hanno fatte nel mare e si sarebbe bagnato. E il fuoco lo hanno fatto la stessa sera ". Quindi, nell'ipotetica ricostruzione della modella, i naufraghi avrebbero voluto portare l'accendino all'Isola dei famosi nascondendolo nelle parti intime, ma il tuffo fatto dall'elicottero, e non solo, lo avrebbe bagnato. E loro hanno fatto il fuoco poche ore dopo.

L'ipotesi che abbiano trovato l'accendino in spiaggia, anche se vera, non ha comunque ammorbidito a conduttrice, che ha richiamato i nauraghi al rispetto delle regole, rivolgendosi proprio a Brum: " Non ti è venuto in mente che ci sono delle regole e vanno rispettate? Come ti

La prima sera c'è stata una confusione, il vero problema è ognuno pensa al singolo e non al gruppo

è venuto in mente?". Il concorrente si è scusato e sul caso è intervenuta anche Teresanna Pugliese: "".