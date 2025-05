Isola dei Famosi 2025, già infranto il regolamento in Honduras

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Isola dei Famosi 2025 parte con il botto. Una volta sbarcati in Honduras, i naufraghi, dopo meno di 24 ore dalla partenza del reality, hanno già infranto il regolamento. Come se non bastasse, iniziano già le prime incomprensioni. Al centro della polemica, il gruppo dei Giovani che ha sorprendentemente acceso in un battibaleno il fuoco; peccato, però, che lo hanno fatto, munendosi di un accendino.

L’infrazione dei naufraghi

Come ormai è noto, sull’Isola non è possibile portare alcun oggetto che possa aiutare i naufraghi ad accendere il fuoco. Tuttavia, nelle scorse ore, il gruppo dei giovani ha gravemente infranto il regolamento. Stiamo parlando del modello di origini brasiliane, Leonardo Brum, che – una volta arrivata la sera - ha acceso il fuoco a Cayo Cochinos con l’aiuto di un accendino. Inutile dire, che il gesto non è di certo passato inosservato, tanto che – dopo essere stati ripresi dalle telecamere a infrarossi – è immediatamente intervenuta la produzione, punendo l’intero gruppo. “Chi è che ha l’accendino? Mi date l’accendino? Non ve l’ho fatto trovare io. Io in questo momento vi devo spegnere il fuoco”, ha detto un addetto della produzione prima di spegnere la fiamma con dell’acqua. “L’accendino lo abbiamo trovato, è arrivato dal mare”.

A questo proposito, la naufraga Carly Tommasini ha commentato: “Personalmente per le regole so che l’accendino non l’avremmo dovuto utilizzare, loro hanno deciso di utilizzarlo comunque, facendo un fuoco con tanta tanta legna“.

Le prime incomprensioni tra i giovani

Se da una parte, il gruppo ha già violato il regolamento, dall’altra, i naufraghi stanno già vivendo le prime incomprensioni. Al centro della querelle, Teresanna Pugliese che pare non condividere particolarmente il comportamento del leader: “Spadino non sta facendo il leader, non è bravo a dirigere”, ha affermato. E ancora, “Il fuoco non è che ce lo produciamo così, serve legna, fogliame secco…”.

L’ex volto di Uomini e Donne ha poi storto il naso anche dinanzi alla distribuzione dei compiti del leader: per lei, prima di andare a pesca era importante accendere il fuoco (per poter cucinare l’eventuale pesce pescato crudo) e, soprattutto, costruire la capanna in vista della notte. “Che senso ha pescare ora? Abbiamo del cibo in scatoletta. capanna perché se stanotte fa freddo moriremo di freddo”, ha tuonato, prima di concludere: “Va beh, come se non avessi detto niente, però poi non dite che ho ragione io”. Insomma, come inizio non c’è male.