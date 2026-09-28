La festa dei lettori de il Giornale a Montegrotto Terme

Siamo lieti di annunciare la sedicesima edizione della tradizionale Festa dei lettori de il Giornale, un appuntamento ormai imperdibile per la nostra community.

Dopo il successo della scorsa edizione, accolta con grande entusiasmo dai nostri lettori, abbiamo scelto di ritrovarci nuovamente nella splendida cornice dell’Esplanade Tergesteo - Luxury Retreat, raffinato hotel cinque stelle a Montegrotto Terme.

Dal 24 al 30 gennaio 2027, vi aspettiamo per una settimana dedicata all’informazione, alla cultura, al confronto e al relax, in una struttura che nella precedente edizione ha saputo conquistare i partecipanti per la qualità dell’ospitalità, i suoi servizi e l’atmosfera.

Saranno presenti il direttore Tommaso Cerno, il vice direttore Francesco Maria Del Vigo, il nostro reporter di guerra Fausto Biloslavo e molte altre firme autorevoli de il Giornale, insieme a personalità di spicco del mondo politico e culturale.

Ristorante Pepita Hotel Tergesteo Ristorante Pepita Hotel Tergesteo (Hotel Esplanade Tergesteo)

Una settimana insieme

Per una settimana, la nostra community si ritroverà per condividere momenti di confronto e approfondimento sui grandi temi dell’attualità, della politica, della storia e della cultura.

Ogni sera saranno protagonisti dibattiti, interviste, conversazioni e incontri con alcuni dei più noti giornalisti e opinion leader del panorama nazionale.

Non mancheranno inoltre momenti dedicati al relax e al benessere, con la possibilità di usufruire delle piscine e della Spa dell’hotel e di vivere pienamente l’atmosfera delle terme di Montegrotto.

Tergesteo camera Tergesteo camera (Hotel Esplanade Tergesteo)

Il soggiorno

Il prezzo speciale riservato ai nostri lettori è di 1.399 euro a persona, in camera doppia, per una settimana con trattamento di mezza pensione, che comprende cena e prima colazione fino alle 11:30.

Le cene e la colazione saranno servite nel ristorante esclusivo Pepita, all’interno dell’Hotel Tergesteo cinque stelle.

L’utilizzo delle piscine con Spa Kit è incluso nella tariffa.

Hotel Tergesteo Rooftop Hotel Tergesteo Rooftop (Hotel Esplanade Tergesteo)

Un appuntamento da non perdere

La Festa dei Lettori è un’occasione unica per incontrare da vicino le firme de il Giornale, confrontarsi sui grandi temi del nostro tempo e trascorrere insieme una settimana speciale.

Il successo della scorsa edizione ci ha confermato quanto sia forte il desiderio dei nostri lettori di vivere questi momenti di incontro e condivisione. Per la sedicesima edizione abbiamo quindi preparato un nuovo programma di incontri, dibattiti e occasioni di approfondimento, accompagnato dal comfort e dall’ospitalità dell’Esplanade Tergesteo.

I posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni potete contattare il numero 02 87282463 oppure scrivere una mail a viaggi@ilgiornale.it

Se volete ricevere maggiori informazioni, compilate il form dedicato e sarete ricontattati.

Vi aspettiamo alla sedicesima Festa dei Lettori de il Giornale!