Lombardia, il viaggio tra le ville storiche che raccontano secoli di bellezza

C’è una Lombardia che si scopre lontano dalle grandi città d’arte e dagli itinerari più frequentati. È quella delle ville storiche, delle residenze di delizia costruite tra il Cinquecento e il Novecento, dove architettura, paesaggio e memoria si fondono in un patrimonio unico. Un universo fatto di saloni affrescati, giardini monumentali e parchi secolari che oggi torna protagonista grazie a un itinerario capace di trasformare la visita in un’esperienza di viaggio lenta e immersiva.Dal Lago di Como fino a Milano, passando per Varese e la Brianza, il percorso attraversa alcune delle dimore più rappresentative della Lombardia, raccontando non solo la storia delle grandi famiglie aristocratiche e della borghesia imprenditoriale, ma anche il profondo legame che queste residenze hanno instaurato nei secoli con il territorio. Un invito a rallentare, più che a collezionare tappe, seguendo una tendenza che vede sempre più viaggiatori scegliere luoghi da vivere con calma anziché da attraversare velocemente.

Il viaggio prende avvio a Varenna, dove Villa Monastero si affaccia sul Lago di Como con una delle prospettive più suggestive del Lario. Nata alla fine del XII secolo come monastero femminile cistercense, fu trasformata nel tempo in elegante dimora privata, conservando ancora oggi il fascino delle sue origini. Il vero protagonista è il celebre giardino botanico, quasi due chilometri di terrazze affacciate sull’acqua dove convivono specie mediterranee ed essenze provenienti dai cinque continenti. Palme, camelie, glicini, cipressi e agrumi accompagnano il visitatore lungo un percorso in cui ogni scorcio sembra dialogare con il lago e le montagne circostanti.

Gli interni, ricchi di arredi storici e collezioni scientifiche, testimoniano la vocazione internazionale della villa, da anni sede anche di importanti convegni e attività di ricerca.

Pochi chilometri più a sud, Villa Olmo introduce il visitatore nella Como neoclassica. Costruita alla fine del Settecento su progetto di Simone Cantoni per la famiglia Odescalchi, la residenza ha ospitato figure come Napoleone Bonaparte, Ugo Foscolo e Giuseppe Garibaldi, diventando uno dei simboli della città. Il grande parco pubblico, con prati, serre storiche e alberi monumentali che degradano fino al lago, conserva ancora oggi l’atmosfera romantica che rese il Lario una delle mete predilette del Grand Tour europeo. Gli ambienti interni, oggi sede di mostre ed eventi culturali, continuano a restituire l’eleganza delle antiche dimore di rappresentanza. Lasciato il lago, l’itinerario raggiunge Varese, la “Città Giardino”, dove Villa Toeplitz offre una delle interpretazioni più originali del giardino storico lombardo. Appartenuta al banchiere Giuseppe Toeplitz, protagonista della finanza europea del primo Novecento, la villa è immersa in un parco che alterna cascate, ruscelli, ponticelli e boschi, creando un paesaggio ispirato ai grandi giardini romantici del Nord Europa.

Qui la natura appare meno geometrica e più spontanea, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza diversa a seconda delle stagioni. Un luogo molto amato dai varesini, ma ancora sorprendentemente poco conosciuto dal turismo nazionale.

Il percorso prosegue verso la Brianza con Villa Bagatti Valsecchi, a Varedo, raffinata dimora ottocentesca immersa in un parco romantico. Le sale decorate, gli affreschi e gli arredi originali raccontano il gusto della borghesia lombarda tra Otto e Novecento, mentre il giardino invita a una sosta lontana dai grandi circuiti turistici. Oggi la villa è anche un vivace centro culturale, sede di mostre, concerti e iniziative che ne mantengono vivo il dialogo con il presente. Poco distante, a Bollate, Villa Arconati rappresenta invece il trionfo della magnificenza barocca. Costruita nel Seicento e ampliata dalla potente famiglia Arconati, è considerata una delle più importanti ville di delizia della Lombardia e viene spesso definita la “piccola Versailles” italiana. Il suo straordinario giardino all’italiana, con fontane, statue, teatri di verzura, ninfei e prospettive geometriche, riflette l’ambizione scenografica delle grandi corti europee. All’interno si susseguono sale monumentali e ambienti affrescati che raccontano il prestigio culturale della casata. Dopo un lungo e accurato restauro, il complesso è tornato a essere uno dei principali poli culturali dell’area metropolitana milanese, animato durante tutto l’anno da visite, concerti e festival.Il viaggio si conclude nel cuore di Milano con Villa Necchi Campiglio, capolavoro del razionalismo progettato da Piero Portaluppi tra il 1932 e il 1935.

Se le altre dimore raccontano il mondo dell’aristocrazia, qui emerge l’eleganza della grande borghesia industriale del Novecento. Marmi, legni pregiati, arredi originali e opere d’arte convivono con soluzioni architettoniche allora all’avanguardia, mentre il giardino e la celebre piscina privata, tra le prime realizzate in una residenza cittadina, creano un’oasi di quiete nel centro di Milano. Oggi, grazie al FAI, la villa è uno dei luoghi simbolo della città e continua ad affascinare anche il pubblico internazionale. Questo itinerario racconta una Lombardia diversa, fatta di paesaggi, storia e cultura diffusi. Un patrimonio spesso meno noto rispetto alle grandi capitali dell’arte, ma capace di offrire esperienze autentiche in ogni stagione.

È proprio questa la direzione verso cui si muove la strategia regionale di destagionalizzazione del turismo: distribuire i flussi lungo tutto l’anno, valorizzando territori, artigianato, ristorazione e accoglienza locale.

In un’epoca in cui il viaggio privilegia sempre più la qualità dell’esperienza rispetto alla quantità delle mete visitate, le ville storiche lombarde rappresentano una risposta concreta. Luoghi dove la bellezza non si limita a essere osservata, ma si lascia vivere attraverso il silenzio di un giardino, la luce che attraversa un salone affrescato o il riflesso dell’acqua sulle terrazze di una dimora affacciata sul lago. È in questo dialogo tra storia, natura e architettura che continua a custodirsi una delle anime più sorprendenti della Lombardia.

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