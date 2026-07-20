Singapore Airlines celebra 20 anni di voli a Malpensa

Singapore Airlines, attualmente la compagnia aerea più premiata al mondo, ha celebrato il 20° anniversario del collegamento diretto tra Singapore e Milano Malpensa, una storia iniziata il 20 luglio 2006, quando lanciò la rotta Milano–Singapore con il volo inaugurale in partenza da Malpensa operato con un Boeing 777-200ER e da allora ha rafforzato i legami commerciali, turistici e culturali tra Italia, Milano, Singapore e la regione Asia-Pacifico.

La rotta, lanciata con tre voli settimanali, fin dall’inizio è stata accolta con favore dal mercato tanto che nel corso degli anni la compagnia aerea ha ampliato progressivamente le operazioni per rispondere alla crescente domanda e oggi opera con frequenza giornaliera dallo scalo intercontinentale gestito da Sea. Il servizio si è evoluto anche grazie all’introduzione di aerei di nuova generazione come il Boeing 777-300ER per arrivare all’Airbus A350-900 configurato con 253 posti: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy Class e 187 in Economy Class.

Singapore Airlines, presente sul mercato italiano da 55 anni, ha celebrato questo importante traguardo con una cerimonia speciale al gate di Malpensa per i passeggeri in partenza con il volo SQ355 per Singapore, presenti rappresentanti di Sea e del vettore per segnare due decenni di partnership e connettività di successo seguiti dalla tradizionale Lion dance e dalla cerimonia del taglio della torta. Al momento dell’imbarco, i passeggeri hanno ricevuto omaggi commemorativi.

“Celebrare 20 anni del nostro servizio diretto Singapore - Milano Malpensa è un traguardo che riflette il rapporto forte e duraturo costruito con i nostri clienti, partner e con il mercato italiano. Ciò che è iniziato nel luglio 2006 con tre voli settimanali si è evoluto fino a diventare un servizio giornaliero, a conferma della continua domanda di viaggi tra il Nord Italia, Singapore e la regione Asia-Pacifico - ha detto Aswin K, General manager Italy di Singapore Airlines -. Siamo grati per la fiducia e il supporto che clienti e partner ci hanno dimostrato negli ultimi due decenni. Guardando al futuro, la nostra compagnia resta fermamente impegnata nel mercato italiano. Continueremo a investire nella rete, nel prodotto e nell’eccellenza del servizio, sostenendo connessioni più forti in ambito business, turistico e culturale tra l’Italia, Singapore e l’intera regione”.

“Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Singapore Airlines questo importante traguardo che testimonia il valore di una partnership costruita in vent’anni di crescita condivisa. Dal 2006 a oggi, il collegamento diretto tra Milano Malpensa e Singapore è diventato un punto di riferimento per i passeggeri business e leisure, contribuendo a rafforzare i legami economici, turistici e culturali tra l’Italia e il Sud-Est asiatico - ha sottolineato Aldo Schmid, responsabile Aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -.

La crescita del servizio, oggi operato con frequenza giornaliera, conferma il ruolo strategico di Milano Malpensa come principale scalo del Nord Italia per i collegamenti intercontinentali. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di continuare a sviluppare insieme nuove opportunità di connettività a beneficio dei nostri territori e dei nostri passeggeri”.