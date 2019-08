Carabiniere ucciso, il papà di Gabriel: "Non è un assassino, lo dimostrerò"

" Mio figlio ha sbagliato. Ma non è un assassino e io voglio dimostrarlo ". A parlare è Fabrizio Natale, padre di Gabriel, il 18enne americano accusato di aver ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega insieme all'amico Lee Finnegan Elder.

" Mi ha giurato di non sapere che l'altro ragazzo aveva un coltello. Pensava di dover effettuare uno scambio come gli era stato chiesto e così avrebbero avuto indietro i soldi ", ha spiegato l'uomo al Corriere. Poi l'aggressione e la fuga in hotel. " Lui non sapeva che quell'uomo fosse un carabiniere, mi ha assicurato di non aver capito che era morto ". " Chiedo che sia fatta chiarezza su tutti i punti oscuri ", ha aggiunto l'uomo, spiegando anche di non aver intenzione di incontrare la famiglia del carabiniere morto perché " Nulla può cambiare una tragedia simile. Non credo che le mie parole siano utili per loro ".

Fabrizio Natale ha poi raccontato le sue origini italiane (" I miei genitori vivono a Fregene ") e di come ogni anno la famiglia venga in Italia in vacanza. " Quella sera ero a Fregene. Gabriel mi aveva detto che un suo amico con cui aveva studiato al liceo era arrivato a Roma. Si erano parlati attraverso i social e si erano dati appuntamento per vedersi. Mio fratello lo ha accompagnato ".

Poi l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. " Lo abbiamo saputo dalla televisione - ha spiegato l'uomo -. I miei genitori hanno visto il tg, c'era la foto di Gabriel. Mio fratello è andato di corsa all'albergo e poi ha saputo che era stato arrestato". "In carcere piangeva disperato. Ha fatto un errore grave, ma qui stiamo parlando di omicidio. E lui non ha ucciso" .