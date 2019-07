Delfino di 3 settimane perde la mamma e rischia di morire spiaggiato

Un delfino che aveva perso il branco, nel quale c’era anche la mamma, ha rischiato di morire spiaggiato, a Bordighera, in provincia di Imperia. Salvato in extremis dalla Guardia costiera, in collaborazione con gli operatori dell’Istituto di ricerca marina Tethys, si spera ora che il piccolo - un esemplare di stenella di circa tre settimane - sia riuscito a ritrovare la sua mamma, perché in caso contrario, è molto probabile che sia morto, anche se la Capitaneria dichiara, per ora, di non aver ricevuto alcuna notizia ufficiale in tal senso.

E’ una storia davvero commovente quella che arriva dalla cittadina delle Palme. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, quando il piccolo è stato avvistato in mare, nei pressi della battigia, dalle parti dello stabilimento “Caranca”. Pare che fosse ferito ed emetteva delle forti vocalizzazioni, forse nel tentativo di richiamare il branco che aveva perso di vista. La Guardia Costiera ha cercato di fargli riprendere il largo, sollevando delle piccolo onde, in modo che il delfino non spiaggiasse. Tuttavia, non lo hanno toccato. Se lo avessero preso in braccio, infatti, il cucciolo avrebbe potuto morire per lo stress.

Di lui si sono ora perse le tracce e la speranza è che possa aver ripreso il largo, con il suo branco o un altro di passaggio, Per operare, i militari hanno interdetto la balneazione in tutto lo specchio acqueo attorno al piccolo delfino, in modo da non turbarlo. Sui social viene già dato per morto, ma non esiste alcuna prova che sia andata davvero così.