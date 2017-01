Don Contin, i parroci avevano 30 amanti: orge, uomini e scambisti

Non si ferma lo scandalo che sta sconvolgendo la Chiesa padovana. Ogni giorno infatti emergono nuovi particolari sulla quella che sarebbe la vita nascosta di don Andrea Contin e don Roberto Cavazzana. A far scattare l'inchiesta sono state le rivelazioni di una donna che dice di essere l'amante di don Contin. Alle scappatelle notturne del prelato ha ammesso di aver partecipato pure l'altro amico sacerdote, che tra le altre cose è il padre spirituale di Belen Rodriguez.

Don Andrea in realtà, secondo quanto riporta il Gazzettino, avrebbbe già confessato ai carabinieri i suoi peccati. "Dichiaro di avere conosciuto in parrocchia cinque donne, con le quali, dopo una lunga conoscenza, ho avuto una relazione sentimentale sfociata in rapporti sessuali", ha detto. Un fiume in piena che si abbatte sulle istituzioni religiose locali e sul Vaticano, per ora ai margini della vicenda. Don Contin avrebbe anche rivelato di aver organizzato orge in parrocchia con uomini di colore e viaggi con le amanti per scambisti che si trova in Francia, a Cao d'Adge. Secondo gli investigatori, però, il portafoglio di amanti del parroco di San Lazzaro di Padova sarebbe ben più lungo. Un elenco che, sommato a quello di don Roberto Cavezzana farebbe arrivare la lista di amanti dei parroci fino a 30 donne. Secondo le prime ricostruzioni, i due prelati avrebbero anche condiviso alcune delle amanti, mentre la grande accusatrice di don Andrea, una donna 49enne, ha dichiarato di essere stata costretta a fare sesso con un cavallo. A quanto si apprende dalle carte processuali, peraltro, il parroco si sarebbe vantato con l'amante di avere un figlio e avrebbe chiesto alla donna di concepirne un altro.