Finalmente l'Ong confessa: "Migranti strappati dalla Libia"

Solo soccorso, oppure c'è dell'altro? Mediterranea Saving Humans, dopo aver recuperato 54 migranti, si appresta a giocare l'ormai nota battaglia per far sbarcare i migranti in Europa. Possibilmente in Italia. Ma mentre di solito le Ong festeggiano il "salvataggio", stavolta si sono spinti oltre. Esultando per aver "strappato 54 vite umane dall'inferno della Libia". E non è una dichiarazione da poco.

Come noto in Italia esiste un reato chiamato "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", norma per la cui presunta violazione sono già indagati alcuni capitani o esponenti di navi Ong, come Carola Rackete e Luca Casarini. L'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione punisce (da 1 a 5 anni) chiunque "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato". Le Ong si appellano però al diritto del mare e alle Convenzioni internazionali che disciplinano l'obbligo di soccorrere i naufraghi in mare. Salvare da morte certa un clandestino, è in sintesi la tesi, è un obbligo e le opreazioni Sar si concludono solo con lo sbarco dei naufraghi. E visto che il porto più sicuro più vicino alla Libia è Lampedusa, sarebbero legittimate a portarle lì senza rischiare la condanna per favoreggiamento.

Non tutti i giuristi condividono questa lettura, ma starà ai magistrati valutare chi ha ragione. Non è questo il punto. Quello che di sicuro le norme internazionali non prevedono è il diritto per qualsiasi nave di "strappare migranti dall'inferno della Libia". Sorge allora una domanda: le 54 persone caricate a bordo della "Alex" sono state "soccorse" (perché in pericolo) o sono state "strappate" dalla Libia (dove non volevano tornare)? La differenza è abissale.

Le dinamiche dell'evento Sar suggeriscono il desiderio degli umanitari di portare i migranti verso l'Ue. Per quale motivo, altrimenti, chi governava la barca a vela, che non è adatta ad accogliere tutta quella gente ("il sole è a picco", "non è in grado di navigare per oltre 100 miglia"), non ha atteso l'arrivo della motovedetta libica prima di tirarli a bordo? In fondo, come riporta la cronaca di Repubblica (che è lì con loro), la Marina di Tripoli è arrivata solo "pochi minuti dopo". E ha pure ricordato ai volontari che quel tratto di mare era "di nostra competenza". L'Ong ha risposto: "Lo sappiamo, ma c'era una imbarcazione in distress e siamo intervenuti".

Ecco, parliamo allora del distress. Le immagini pubblicate da Repubblica mostrano le fasi del trasbordo sulla barca a vela. Il gommone è affollato, ma i tubolari sono gonfi e non sembra in fase di affondamento. Sullo sfondo poi si vedono diverse grandi navi, sicuramente più adatte a soccorrerli. Perché non aspettarle? La Guardia costiera italiana aveva già avvisato l'Ong "che l'evento sar ricadeva in area di responsabilità delle autorità libiche che avevano assunto il coordinamento dell'evento il controllo dell'operazione". Spettava dunque a loro decidere come soccorrere quei migranti. Ma Mediterranea, "considerando la presenza di donne a bambini", ha comunque deciso di trasferirli a bordo.