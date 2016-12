I colleghi le donano le loro ferie per stare a casa con la figlia malata. Ma Nicole muore alla vigilia di Natale

È morta la piccola Nicole, la bimba di 6 anni affetta da tetraparesi spastica che con la sua storia aveva dato speranza a tutti.

La mamma di Nicole era finita su tutti i quotidiani locali perché aveva ricevuto un regalo di Natale bellissimo: avendo finito le ferie e non potendo più stare a casa dal lavoro, i suoi colleghi le avevano donato le loro ferie per permetterle di stare vicino alla figlia malata. La bimba, infatti, proprio nel periodo delle feste si era aggravata e la sua mamma non poteva più lasciarla sola. Così è arrivato il dono dei colleghi che ha dato un po' di gioia a quella mamma che stava per perdere la sua amata figlia.

La piccola Nicole però non è riuscita a resistere e nella notte della vigilia di Natale ha chiuso gli occhi. La bimba si è spenta come aveva vissuto, tra le braccia dei genitori che da sempre si prendevano cura di lei. " Ieri sera io e Nicole nel nostro abbraccio di arrivederci...ti amerò per sempre. Un giorno ci incontreremo " - ha scritto la mamma su Facebook. Nicole era una bimba di sei anni affetta da tetraparesi spastica che con la sua storia aveva commosso tutti. A settembre, le condizioni di salute della piccola si erano aggravate rendendo necessario il ricovero in terapia intensiva a Padova. " Di giorno si stanca facilmente - aveva detto la madre pochi giorni fa al Corriere del Veneto -. Ma è durante la notte, quando le funzioni muscolari si abbassano ulteriormente, che le complicazioni sono più frequenti. Quando capita, le apparecchiature alle quali è collegata fanno scattare un allarme e lei rischia di soffocare. Io e mio marito dobbiamo intervenire, aiutarla a respirare, se occorre anche con un aspiratore che introduciamo dalla gola per liberare le vie aeree" .

Così la mamma di Nicole raccontava la sua storia seduta sul divano, mentre teneva in braccio la bambina collegata ai macchinari che le davano la vita. Era a casa dal lavoro grazie al regalo dei suoi colleghi, poteva stare con sua figlia grazie a loro. Perché anche la mamma della piccola sapeva che Nicole aveva le ore contate. E così è stato. La favola di Nicole e degli operai che rinunciano alle vacanze per aiutare la sua mamma, è finita. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso la bimba ha avuto una delle sue crisi. Su Facebook, la mamma della bambina ha descritto passopasso ciò che stava capitando: " Gli allarmi non hanno mai smesso di suonare dalle 2 alle 6 di questa mattina ". Poi l’arrivo dei medici da Padova. Ma la speranza si è spenta sabato sera. La mamma di Nicole la teneva tra le braccia quando ha smesso di respirare.