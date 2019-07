L'ultima idea del figlio di Riina? T-shirt e cover personalizzate

Fino a pochi anni fa, il nome Riina era associato a uno dei boss più spietati della storia della mafia, Totò "u curtu". Oggi, invece, Riina è un brand. Merito dei figli dell'ex capo di Cosa Nostra, arrestato nel 1993 e morto in carcere nel 2017: Lucia e Salvo. Lucia, nel gennaio di quest'anno, ha fatto parlare di sé dopo avere aperto a Parigi un ristorante. Niente di male se non fosse stato per il nome, "Corleone": un omaggio alla storia della propria famiglia che non era piaciuto al sindaco della cittadina siciliana, tanto da indurre la donna a promettere di cambiarlo.

Ora, a mostrare un certo talento imprenditoriale - ma a fini benefici - è il fratello Giuseppe Salvatore, per tutti Salvo. La sua partecipazione a una puntata di Porta a Porta aveva spaccato l'Italia. E adesso prova a riunirla, per così dire, con la vendita su internet di magliette e cover personalizzate per il cellulare con il brand "Riina family life".

"Amici ancora poche ore per poter partecipare all'asta benefica su ebay. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza". Così scriveva Salvo Riina su Facebook lo scorso 26 giugno per pubblicizzare la vendita di una t-shirt. In tutto, a partecipare all'asta - come racconta Repubblica - erano state una ventina di persone. Una di loro si è aggiudicata l'oggetto per 107 euro, devoluti da Riina alla fattoria Vita Felice di Casalbordino, Chieti, realtà gestita da don Silvio Santovito che assiste chi è uscito dal carcere e prova a farsi una nuova vita. Proprio ciò che sta succedendo a Salvo Riina, uscito dal carcere a maggio dopo avere scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Da allora "Salvuccio" - come lo chiamano gli amici - vive proprio nella fattoria Vita Felice.

Come riporta BlogSicilia.it, dopo la revoca definitiva delle misure di sicurezza Riina ha raccontato di aver cambiato vita. "Mi dedico ai libri e alla fattoria". E il 14 luglio, su Facebook, Riina jr. ha annunciato una nuova asta su internet. Dopo avere venduto la t-shirt che raffigurava il suo volto a fianco di un leone, ora il figlio del capomafia di Corleone raddoppia con una cover per il cellulare personalizzata con la scritta "Riina family life" e "autografata da me. I modelli disponibili sono per iPhone, Samsung e Huawei".