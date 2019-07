Di Maio blinda la Appendino: "No a nemici della contentezza"

Luigi Di Maio difende Chiara Appendino e attacca i consiglieri " nemici della contentezza ". Il leader M5S si è così schierato con il sindaco di Torino dopo l'ufficializzazione dell'addio al capoluogo piemontese da parte del Salone dell'Auto.

" Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo ", aveva tuonato la Appendino, valutando le dimissioni. Ma in suo soccorso è arrivato Di Maio. " Oggi Chiara è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino, in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza - ha scritto il vicempremier grillino su Facebook -. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da Sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte ".

Di Maio sta con il sindaco e bacchetta i consiglieri M5S che hanno responsabilità forti nell'addio del Salone dell'Auto. " Esiste sempre una piccola minoranza, che io definisco 'i nemici della contentezza', quella rappresentata da chi preferisce chiudersi e alimentare rancori e tensioni, credendosi portatori della conoscenza divina su cosa significhi 'essere del MoVimento ' - ha attaccato Di Maio -. Chiara Appendino rappresenta il futuro del MoVimento ".

Il leader M5S, oggi a Torino, cercherà di trovare una mediazione su tanti aspetti. Come spiega Repubblica, dovrà fare un punto sulla situazione del M5S a livello nazionale e locale e mediare su quanto sta accadendo nella Giunta: tra pentastellati e sindaco c'è sempre più aria di crisi.

Matteo Salvini, intrevenendo sul tema del Salone, ha ricordato tutte le ultime "sconfitte" dei pentastellati in Piemonte. " Anche il Salone dell'Auto scappa da Torino, dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla TAV altro danno dei 5Stelle alla città: basta, non si governa solo con i no ", ha dichiarato il ministro dell'Interno riaccendendo lo scontro al governo.

Ora Di Maio dovrà cercare una soluzione per portare avanti l'amministrazione comunale simbolo del M5S.