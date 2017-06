Mattarella firma il decreto: i vaccini diventano obbligatori

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sull'obbligatorietà vaccinale per l'iscrizione a scuola. Decreto che sarà ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà ufficialmente in vigore.

Dodici vaccinazioni, da settembre, diventeranno obbligatorie e gratuite per tutti i bambini e ragazzi da zero a 16 anni.

Cosa cambia per le famiglie

Le famiglie che non si adegueranno non potranno iscrivere i propri figli in asili nido e materne, per cui l'obbligo diventa requisito d'accesso. Mentre, a partire dalle scuole elementari, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, genitori e tutori dovranno pagare multe tra 500 e 7.500 euro. Non solo: chi continuerà a ignorare l'obbligatorietà, sarà segnalato dall'azienda sanitaria locale alla procura della Repubblica "per gli eventuali adempimenti di competenza".

Basta un'autocertificazione

Il decreto legge prevede la possibilità per il genitore di autocertificare l'avvenuta vaccinazione. In tal modo, ha tempo per presentare il libretto fino al 10 luglio di ogni anno, come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto. Inoltre la semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la Asl provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo) entro la fine dell'anno scolastico.