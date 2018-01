Gli nega una sigaretta, lui lo colpisce: incastrato dalle telecamere

Dovrà essere operato al setto nasale il ventisettenne di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi è stato preso a pugni da un ventenne di Sanremo, che lo ha aggredito all'interno di un locale, colpevole di non avergli dato una sigaretta. Poco importa, il fatto che il giovane avesse negato quella sigaretta, soltanto perchè non fumava. Il ragazzo, che era ubriaco, ha reagito a quel rifiuto con estrema violenza, scaricando la propria furia contro il giovane.

Portato al pronto soccorso, i medici gli hanno diagnosticato la rottura multipla delle ossa nasali, dimettendolo con una prognosi di venticinque giorni e l'invito a farsi operare per ridurre la frattura.

A carico del ventenne, però, c'è un video che lo ha incastra ed è quello del sistema di videosorveglianza del locale, che lo ritrae mentre aggredisce il rivale, seduto al tavolo, inerme, senza neppure la forza di reagire. La polizia lo ha acquisito agli atti.