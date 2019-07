"Questa non è giustizia". L'ira di Salvini contro i giudici buonisti

Ha aggredito tre donne nordafricane, poi cinque nigeriani e anche due agenti di polizia, per un totale di dieci persone. Infine, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di quaranta grammi di hashish. Ciò nonostante, il Tribunale di Monza, pur avendolo o condannato per direttissima a un anno di reclusione, gli ha sospeso la pena, concedendogli tutte le attenuanti generiche. Perché? Perché il violento nigeriano è un richiedente asilo. Insomma, i giudici parlano di "precarie condizioni di vita in quanto in attesa del riconoscimento dell'asilo politico" e quindi gli sospendono la pena. Già, proprio così: lo status di rifugiato gli ha evitato di scontare i dodici mesi della condanna in cella. E fa niente se è pure recidivo: l'extracomunitario 29enne in questione, infatti, ha pure precedenti per rapina, aggressione a pubblico ufficiale e violenza sessuale. Una decisione, questa delle toghe monzesi, che ha fatto sbottare, prima, il sindacato di polizia Siap (che si è detto basito per la sentenza) e, poi, Matteo Salvini.

Il ministro dell'Interno ha infatti commentato la vicenda su Twitter con un laconico quanto amaro "Se questa è giustizia… Io sto con le forze dell'ordine" . Forze dell'ordine che hanno fermato l'africano nella notte di venerdì a Sesto San Giovanni, dopo che aveva dato in escandescenza e ferito al volto una donna con una bottiglia di vetro. Dunque la colluttazione con i poliziotti e il ritrovamento del quantitativo di droga, della quale è spacciatore.

Ma tutto questo, come detto, non è bastato alle toghe per incarcerarlo. E non è neanche la prima volta che capita un caso simile, anzi.

I precedenti

Eclatante – e frustrante per le forze di polizia – è stato il caso dell'agosto 2018, quando il Tribunale di Milano ha scarcerato un immigrato del Gambia spacciatore e con precedenti penali perché proprio la vendita dalla droga era la sua unica fonte di sostentamento. Insomma, i magistrati rimisero in libertà il pusher perché proprio con lo spaccio si manteneva. Un paradosso che è fulgido esempio di uno dei tanti-troppo cortocircuiti della giustizia italiana e che anche in quel caso il ministro dell’Interno criticò aspramente: "Roba da matti. Un immigrato del Gambia, con precedenti penali, beccato a spacciare morte, è stato scarcerato perché per i giudici del tribunale di Milano: 'Vendere droga è la sua sola fonte di sostentamento'. Poverino... Nell’Italia che ho in mente io chi sbaglia deve pagare, fino all’ultimo giorno! E se sei un richiedente asilo, torni direttamente da dove sei venuto. Chiedo troppo?" .

Sempre lo scorso agosto un 28enne del Burkina Faso, con regolare permesso di soggiorno e con precedenti, aggredì l'autista di un autobus del trasporto pubblico a Pordenone, accoltellando anche un carabiniere intervenuto per sedare la rissa. "Ma per qualche buonista questo sarà senz'altro un reato lieve...#tolleranzazero", l'allore commento alla vicenda del titolare del Viminale. L'immigrato era stato fermato e processato un mese prima, patteggiando una condanna a 9 mesi e venendo però subito liberato.