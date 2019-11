Ocean Viking di nuovo in mare, recuperati 60 migranti a largo della Libia

Sbarcata domenica a Messina con 215 migranti a bordo, la Ocean Viking è tornata subito dopo nel Mediterraneo centrale per effettuare una nuova missione di recupero.

E nella mattinata di questo venerdì, le due ong che operano a bordo della nave su Twitter hanno fatto sapere di aver recuperato altri 60 migranti, che adesso si trovano sul ponte dell’imbarcazione. Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, hanno infatti postato sul social una foto mostrando un momento dell’operazione di recupero.

Si notano chiaramente i 60 migranti a bordo di un gommone, con attorno alcuni membri della Sos Mediterranée.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa ong francese che, come detto, opera assieme a Medici Senza Frontiere, il gommone in questione si trovava a circa 60 miglia dalle coste libiche. Ed è proprio dalla Libia che, alcune ore prima del ritrovamento, sarebbe partito. A testimonianza, tra le altre cose, di come dal paese nordafricano il numero delle partenze sia in costante aumento. Un vero e proprio esodo, con i trafficanti che stanno in queste ultime settimane mettendo in mare centinaia di persone.

La Ocean Viking probabilmente stazionerà in zona per altri giorni, prima di chiedere un porto sicuro in cui attraccare. Già in altre occasioni infatti, l’equipaggio dopo una prima operazione di salvataggio ha atteso non lontano dalla Libia altri possibili barconi in avaria.

Nell’ultimo approdo a Messina ad esempio, la nave dell’ong francese aveva a bordo 215 migranti recuperati in tre distinte operazioni di recupero a largo delle coste nordafricane. La Ocean Viking è la nave ong più attiva dallo scorso mese di settembre: negli ultimi due mesi, il mezzo per 5 volte è approdato in Italia.

Il primo sbarco è avvenuto a Lampedusa il 14 settembre ed ha coinciso anche con la prima autorizzazione ad entrare in Italia data dal governo Conte II, insediatosi da pochi giorni, ad una nave ong. In quell’occasione, il nuovo esecutivo ha per la prima volta mostrato un atteggiamento diverso nei confronti delle navi delle organizzazioni rispetto alla linea voluta dall’ex ministro Salvini.

Nelle settimane successive, la Ocean Viking è sbarcata poi a Messina, Taranto, Pozzallo e quindi, come detto, domenica scorsa è approdata nuovamente nel capoluogo peloritano.

Tra i 60 migranti recuperati nelle scorse ore a largo delle coste libiche, risulterebbero sia donne che alcuni minori. In particolare, Sos Mediterranée parla della presenza a bordo di un neonato di appena 3 mesi, assieme al fratello di 3 anni.