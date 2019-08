Dalla Open Arms al motoscafo di lusso: le vacanze del buonista Richard Gere

Solo una settimana fa Richard Gere saliva a bordo della Open Arms per portare cibo e coperte ai 147 migranti. Solo una settimana fa Richard Gere faceva la morale all'Italia (con qualche frecciatina neanche troppo velata a Matteo Salvini) dicendo che "qualcosa negli ultimi anni è cambiato", "è una situazione bizzarra" e si diceva pure stupito che un Paese come l'Italia abbia potuto approvare il decreto Sicurezza bis, ("Non potevo credere che i miei amici italiani potessero tirare fuori una cosa simile"). E, quindi, chiedeva a gran voce un porto sicuro per i migranti della Open Arms. Voleva l'immediato sbarco, insomma.

Dopo "l'opera di bene", le foto di rito con i migranti, i video, gli appelli e tutto quello che Richard Gere ha fatto passare come un atto volontario, ("Sono venuto spontaneamente"), il celebre attore ha lasciato i 147 migranti al loro destino. Il buonista Gere, ovviamente, non poteva starsene per altri giorni sulla nave della ong spagnola, anche perché - evidentmente - in Italia è venuto per fare altro. Giustamente. Magari le sue vacanze estive. Ed ecco che proprio in questo contesto lo ha beccato Leggo.

Il quotidiano, infatti, in esclusiva ha beccato il divo di Hollywood subito dopo la sua comparsata buonista sulla Open Arms. E dove lo ha beccato? Sempre in mare, ma questa volta su un mezzo completamente diverso. Una sorta di... dalle stalle alle stelle. "Stavolta niente migranti e niente Open Arms - scrive Leggo -. Richard Gere ha preferito un'elegante imbarcazione. Come destinazione, per proseguire la vacanza in Italia, ha scelto l'isola del Giglio".

Il quotidiano documenta il tutto con foto e video di Stefano Rastelli e poi aggiunge: "Richard Gere è arrivato in porto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17.30, ed è stato fotografato disteso al sole a bordo di un prestigioso motoscafo Riva. Camicia azzurra e pantaloncini, l'attore indossava un berretto da baseball e occhiali da sole, ma attorniato com'era da belle donne in bikini non è riuscito a passare inosservato".

Il suo pensiero, la sua tensione, la sua preoccupazione per la Open Arms dove sono finiti?