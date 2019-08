Presto ruspe al campo abusivo della rom che minacciò Salvini

Sono in arrivo le ruspe nel campo rom non autorizzato dove vive la donna che minacciò di morte Matteo Salvini, dicendo che il ministro dell'Interno si meriterebbe un proiettile in testa.

Ecco, quella nomade è attualmente agli arresti domiciliari per un cumulo di pene definitivo per numerosi reati, quali furti in abitazione, ricettazione, falso ideologico e altri reati contro il patrimonio. E, appunto, sta scontando la misura cautelare nel campo di via Monte Bisbino, alla periferia Nord-Ovest di Milano.

L'insediamento rom è a ridosso dell’autostrada A8 su terreni di proprietà degli occupanti: si contano una ventina di piazzole in fondo a una strada a fondo cieco e alcune delle costruzioni sono abusive.