Quelle anomalie riscontrate dalle prime indagini sul naufragio a Lampedusa

Non è ancora sera quando Salvatore Vella, il magistrato inviato a Lampedusa dal procuratore Patronaggio, parla ai cronisti sui primi spunti arrivati dall’indagine in corso per il naufragio di ieri.

Dopo una riunione tenuta all’interno della caserma della Guardia Costiera, il procuratore aggiunto partito da Agrigento alla volta dell’isola subito dopo la strage tiene a ribadire alcune indiscrezioni emerse sulla dinamica di quanto avvenuto e, soprattutto, su quella del viaggio del barcone della morte.

Il mezzo che porta almeno 50 migranti verso Lampedusa, in particolare, sembra essere partito dalla Libia. Ma c’è un qualcosa di strano riscontrato nelle prime dichiarazioni rilasciate dai superstiti sentiti da Vella: “Si parla di una traversata partita dalla Libia con sosta in Tunisia – afferma il magistrato – e adesso stiamo cercando di ricostruire cosa è accaduto nell'ultimo tratto della traversata”.

Uno “scalo” dunque, una fermata intermedia, un elemento questo piuttosto raro nelle rotte tradizionali dell’immigrazione. Di solito, si parte da un punto per arrivare dritti verso l’Italia, nelle indagini degli ultimi anni è piuttosto raro notare scali intermedi.

Le ipotesi potrebbero essere due: un guasto all’imbarcazione, che dunque deve fermarsi in Tunisia per sperare poi di proseguire verso Lampedusa, oppure invece lo scalo a metà della traversata è un nuovo elemento distintivo delle rotte nordafricane. Del resto, a partire dal mese di settembre, contraddistinto dall’impennata degli sbarchi, si nota un’altra anomalia in qualche modo ricollegabile con quanto riscontrato dalle indagini per il naufragio di ieri: dalla Tunisia non arrivano solo tunisini, al contrario si assiste all’approdo di gente che solitamente parte dalla Libia.

Proprio per questo motivo i nostri servizi di sicurezza iniziano ad indagare su un possibile spostamento delle attività dei trafficanti dalla Libia alla Tunisia, come se in qualche modo la rotta tunisina garantisse agli scafisti operanti in Tripolitania migliori garanzie. Adesso però, alla luce delle parole di Vella, potrebbe anche ipotizzarsi un “dialogo” tra chi gestisce le rotte libiche e quelle tunisine. Una vera e propria collaborazione, che porta ad organizzare un unico viaggio per chi parte dalla Libia e dalla Tunisia. Ma, sotto questo profilo, i dettagli sono ancora pochi e dunque tutto rimane nell’alveo delle ipotesi.

Un’altra anomalia riscontrata è quella del viaggio partito dall’altra sponda del Mediterraneo nonostante il maltempo: “È strano che siano partiti con queste condizioni meteomarine”, afferma Salvatore Vella.

Di certo gli scafisti non si fanno scrupoli, non danno ai migranti che si imbarcano nemmeno il cibo che basta per affrontare la traversata, figurarsi se si preoccupano dell’incolumità di chi paga loro migliaia di Dollari per imbarcarsi. Tuttavia quando le condizioni meteo peggiorano, negli anni si assiste sempre ad una diminuzione delle partenze dalla Libia e dalla Tunisia.

In questo caso però, il barcone viene messo in acqua nonostante il mare agitato ed un vento già molto forte nelle ore in cui verosimilmente il mezzo è partito dalla Libia.

Tanti quindi gli aspetti da chiarire e da decifrare, per un’inchiesta che si rivela certamente lunga. A Lampedusa intanto proseguono le ricerche dei dispersi: considerando i 22 superstiti ed i 13 corpi senza vita (tutti di donne) già recuperati, dovrebbero essere in 15 a mancare all’appello.