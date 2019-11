Rackete ospite di Fazio, Salvini ironico: "Momento di grande tv"

Continua a far discutere l'ospitata di Carola Rackete a Che Tempo Che Fa, il programma di Rai2 condotto da Fazio. " Abbiamo il piacere e l'onore di annunciare la presenza di Carola Rackete domenica a Che Tempo Che Fa domenica alle 21 su Rai2 ", aveva annunciato Fabio Fazio scatenando non poche le polemiche.

E dopo le parole di indignazione arrivate dalla leader di Fratelli d'Italia e dalla stessa Lega, ecco che Matteo Salvini torna sull'argomento per criticare, questa volta, il conduttore della Rai. " Domani mi perderò in tv Fabio Fazio che invita Roberto Saviano e Carola Rackete, sarà un momento di grande televisione ", ha affermato ironico il leghista da Perugia dove si trova per ringraziare gli elettori dopo la vittoria alle elezioni regionali dello scorso 27 ottobre. " Invitare con rimborsi pubblici una che ha speronato una motovedetta italiana può accadere solo in Italia, dovrebbe stare in galera ", ha tuonato Salvini.

Poi sui profilo Facebook del leghista, è comparso un nuovo post. " L'eccitato Fazio avrà il 'piacere e l’onore' di ospitare a vostre spese la signorina Carola. Nota bene: se non speronate navi militari italiane non fatevi nemmeno avanti, nessun invito...! ", ha scritto Salvini facendo riferimento a quanto successo in estate: lo scorso giugno la capitana della Sea Watch Rackete non solo sfidò il divieto dall'ex ministro dell'Interno facendo sbarcare a Lampedusa i migranti salvati in mare, ma si rese anche responsabile dello speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza.

Matteo Salvini aveva già condannato l'ospitata della capitana su Rai2 con un post su Facebook nel pomeriggio. " Accolta in tivù con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera. Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino ", aveva scritto indignato il leghista. Ora la stoccata a Fabio Fazio con il quale si era già scontrato in diverse occasioni negli ultimi anni.