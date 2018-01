Roma, alunna molestata dal prof: "Parlava di sesso, orgasmi e viagra"

Una delle studentesse che ha denunciato il suo professore di Storia e Filosofia svela il contenuto dei messaggi che riceveva quotidianamente dal docente.

Un professore di Storia e Filosofia del liceo Tasso di Roma, storico istituto della Capitale, è stato denunciato per molestie da tre studentesse, due minorenni e una appena maggiorenne. Proprio quest'ultima, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela il contenuto dei messaggi che riceveva giornalmente dal docente.

" Nei messaggi parlava di sesso, orgasmi e viagra - racconta la ragazza - E quelli erano i suoi i modi. Chiamava le ragazze alla cattedra e le faceva sedere vicine a lui. Se non gli stavi simpatica dava brutti voti: con me è successo, dopo il mio rifiuto raccontava anche agli altri prof che non ero più brava come prima ". Il professore, in base al racconto della giovane, riusciva a ottenere il numero di telefono delle studentesse con la scusa di doversi scambiare dei libri e poi partivano le avances.